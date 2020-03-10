Ловчев: «Футболистам „Зенита“ не хватило футбольного ума»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев поделился впечатлениями после матча «Зенит» — «Уфа» в 21-м туре РПЛ .

Хотелось бы верить, что в российский чемпионат вернулась интрига. «Зенит» сегодня сыграл неважненький матч. Но эта команда уже оторвалась от преследователей настолько, что первое место, мне кажется, не упустит.

Во встрече с «Уфой» игрокам «Зенита» ума футбольного не хватило, чтобы обойти всю эту кучу, которую выстраивала уфимская команда. Ерохин несколько раз мог забить. Получилось бы — Питер был бы рад. Там Вадик Евсеев чуть не покусал всех судей, вы видели? Хорошо, что никто не приезжает и не сдается на милость победителю.

Смотрю я на Азмуна и вспоминаю того Азмуна, который только перешел в «Зенит». Какая у них связка была с Дзюбой! А потом это куда-то пропадает в нашем футболе.