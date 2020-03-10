Ловчев: «Футболистам „Зенита“ не хватило футбольного ума»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев поделился впечатлениями после матча «Зенит» — «Уфа» в 21-м туре РПЛ.
Хотелось бы верить, что в российский чемпионат вернулась интрига. «Зенит» сегодня сыграл неважненький матч. Но эта команда уже оторвалась от преследователей настолько, что первое место, мне кажется, не упустит.
Во встрече с «Уфой» игрокам «Зенита» ума футбольного не хватило, чтобы обойти всю эту кучу, которую выстраивала уфимская команда. Ерохин несколько раз мог забить. Получилось бы — Питер был бы рад. Там Вадик Евсеев чуть не покусал всех судей, вы видели? Хорошо, что никто не приезжает и не сдается на милость победителю.
Смотрю я на Азмуна и вспоминаю того Азмуна, который только перешел в «Зенит». Какая у них связка была с Дзюбой! А потом это куда-то пропадает в нашем футболе.
Не хватило капитана на поле
Не хватило второго нападающего... сложно играть весь матч имея на поле 10 игроков и бесполезный свиноякорь
Не хватило капитана на поле
Не хватило второго нападающего... сложно играть весь матч имея на поле 10 игроков и бесполезный свиноякорь
Тот кто это сделал - враг Зениту.....
Вышел на 15 минут....80 раз пытался пробить по воротам....из них 40 раз мимо ворот...и 40 раз мимо мяча.....
Ну почему Ротенбергу понадобился Кокорин...а не Ерохин........
Тот кто это сделал - враг Зениту.....
Вышел на 15 минут....80 раз пытался пробить по воротам....из них 40 раз мимо ворот...и 40 раз мимо мяча.....
Ну почему Ротенбергу понадобился Кокорин...а не Ерохин........