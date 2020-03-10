ГлавнаяНовости

Ловчев: «Футболистам „Зенита“ не хватило футбольного ума»

сегодня, 10:26
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев поделился впечатлениями после матча «Зенит» — «Уфа» в 21-м туре РПЛ.

Хотелось бы верить, что в российский чемпионат вернулась интрига. «Зенит» сегодня сыграл неважненький матч. Но эта команда уже оторвалась от преследователей настолько, что первое место, мне кажется, не упустит. 

Во встрече с «Уфой» игрокам «Зенита» ума футбольного не хватило, чтобы обойти всю эту кучу, которую выстраивала уфимская команда. Ерохин несколько раз мог забить. Получилось бы — Питер был бы рад. Там Вадик Евсеев чуть не покусал всех судей, вы видели? Хорошо, что никто не приезжает и не сдается на милость победителю.

Смотрю я на Азмуна и вспоминаю того Азмуна, который только перешел в «Зенит». Какая у них связка была с Дзюбой! А потом это куда-то пропадает в нашем футболе.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Кокорин: «Путина на моей аватарке точно больше не будет»
Сегодня, 14:26 Комментарии15
«Зенит» не отпустил Кокорина в «Марсель», чтобы отдать в «Сочи»
Сегодня, 14:20 Комментарии10
Кокорину не платили в «Зените» обещанные 18 тыс. рублей зарплаты
Сегодня, 14:15 Комментарии10
Газизов: «Клубы должны принять меры, если рубль продолжит падение»
Сегодня, 13:20 Комментарии6
Медведев: «Падение рубля пока не сильно ударило по „Зениту“»
Сегодня, 13:00 Комментарии23
Медведев: «Ничью с „Уфой“ можно связать с недостаточной концентрацией»
Сегодня, 12:57 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
сегодня в 13:21, ред.
Не хватило игроков способных попасть по мячу
Не хватило капитана на поле
Не хватило второго нападающего... сложно играть весь матч имея на поле 10 игроков и бесполезный свиноякорь
blitz
blitz ответил 112910415
сегодня в 12:33
можно и так сказать
Рано расслабились!)))
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:29
Ловчев, футболистам зенита не хватило левого пенальти и удаления игрока Уфы.
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 12:25, ред.
питерцы перестаньте ходить и смотреть на это унылое зрелище типа игры нынешнего Зенита мне вчера принесли бесплатно билет я тут же отказался сказав 0-0 мне не интересно так оно и вышло зато не потратил время бесполезно
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 12:22, ред.
надоел этот неквалифицированный тренер всё чего то боится если такие игроки у тебя как Ерохин Сутормин Смольников Шатов Дзюба не могут делать результат почему ты не вызовешь из молодёжки ребят пусть они играют но нет он боится за свой контракт ему же многодетную семью кормить надо а как команда играет пофиг как скажут сверху так и должно быть мне почему то кажется что и состав на игру оглашают сверху типа как с Кокориным сказали и прими как должное
Garrincha58
Garrincha58 ответил Caniggia
сегодня в 12:17
Видимо, это слабоумие!
слабоумие это у руководителей команды
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 12:03
Всяко бывает .
ArtemBzdn
ArtemBzdn
сегодня в 11:55
Ничего не осталось от прежнего Зенита когда его любили настоящие преданные болельщики.
protest58us
protest58us ответил Jeck Denielse
сегодня в 11:42
Грех совершил тот человек, который сказал Ерохину, что он высококвалифицированный футболист....а это было скорее всего намного раньше
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:41
Ерохину кто то зимой сказал что он нападающий....
Тот кто это сделал - враг Зениту.....
Вышел на 15 минут....80 раз пытался пробить по воротам....из них 40 раз мимо ворот...и 40 раз мимо мяча.....

Ну почему Ротенбергу понадобился Кокорин...а не Ерохин........
Caniggia
Caniggia
сегодня в 11:35
Видимо, это слабоумие!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:20
Надо Кокошу возвращать.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 10:56
Ум не купишь за деньги...
beefs
beefs
сегодня в 10:55
судьи вели себя неправильно, украли (вернее не подарили) победу...
BenderBender
BenderBender ответил 112910415
сегодня в 10:39
А где его взять, если судья не помогает?!
112910415
112910415
сегодня в 10:34
можно и так сказать
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100