Футболист «Ганновера» подхватил коронавирус

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11 марта 2020, 16:12

Защитник «Ганновера-96» сдал положительный тест на коронавирус, об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.

23-летний футболист был заражён в конце прошлой недели на мероприятии в Хильдесхайме. В данный момент игрок находится на карантине у себя дома.

Отмечается, что «Ганновер» в качестве предосторожности проверил всех своих игроков и сотрудников клуба на наличие вируса, однако тесты дали отрицательный результат.

Ранее стало известно, что владелец итальянского клуба также заболел коронавирусом.

Коронавирус и футбол