Футболист «Ганновера» подхватил коронавирус

Защитник «Ганновера-96» Тимо Хюберс сдал положительный тест на коронавирус, об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.
23-летний футболист был заражён в конце прошлой недели на мероприятии в Хильдесхайме. В данный момент игрок находится на карантине у себя дома.
Отмечается, что «Ганновер» в качестве предосторожности проверил всех своих игроков и сотрудников клуба на наличие вируса, однако тесты дали отрицательный результат.
Ранее стало известно, что владелец итальянского клуба также заболел коронавирусом.
Всем здоровья.
Всем здоровья.