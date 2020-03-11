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Матч Молдавия — Россия пройдет за закрытыми дверями из-за коронавируса

11 марта 2020, 14:15
МолдавияЛоготип футбольный клуб Молдавия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия31.03.2020 в 01:00 Не начался

Товарищеский матч Молдавия — Россия пройдет в Кишиневе без зрителей на трибунах из-за эпидемии коронавируса, как это и предполагалось ранее. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Молдавии.

Встреча Молдавия — Россия состоится на стадионе «Зимбру» 31 марта.

Ранее Молдавская федерация футбола остановила продажи билетов на игру.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
11 марта в 23:04
Особого интереса матч не представляет
mat73
mat73
11 марта в 21:06
Даже на поле не выходите, по скайпу или вацапу свяжитесь!
Grabovsky
Grabovsky
11 марта в 15:47
Смысл тогда вообще т этого товарняка?
EAGinLE
EAGinLE
11 марта в 15:11
Удачи сборной России .
VIPded
VIPded
11 марта в 14:48
Ожидаемо...
Caniggia
Caniggia
11 марта в 14:48
Там и смотреть не хрен!
cska minus
cska minus
11 марта в 14:24
Можно и по телеку не показывать.
Дзюба в чемпионате то не бегает, а в товарищеском матче вообще со стулом выйдет на поле.
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