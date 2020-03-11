Матч Молдавия — Россия пройдет за закрытыми дверями из-за коронавируса

Товарищеский матч Молдавия — Россия пройдет в Кишиневе без зрителей на трибунах из-за эпидемии коронавируса, как это и предполагалось ранее. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Молдавии.
Встреча Молдавия — Россия состоится на стадионе «Зимбру» 31 марта.
Ранее Молдавская федерация футбола остановила продажи билетов на игру.
Дзюба в чемпионате то не бегает, а в товарищеском матче вообще со стулом выйдет на поле.
Дзюба в чемпионате то не бегает, а в товарищеском матче вообще со стулом выйдет на поле.