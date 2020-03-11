«Рома» не смогла получить разрешение на вылет в Испанию на матч ЛЕ

Пресс-служба «Ромы» сообщает, что клуб не полетит на матч 1/8 финала Лиги Европы с «Севильей».
Римляне не смогли получить разрешение на перелет в Испанию из-за угрозы распространения коронавируса.
В ближайшее время УЕФА предоставит больше информации.
а потом севилья не приедет. и кто же тогда пройдет дальше?
PS уже достали с этим 77вирусом каждый день об этом талдычат, на разный лад)))))
а потом севилья не приедет. и кто же тогда пройдет дальше?
PS уже достали с этим 77вирусом каждый день об этом талдычат, на разный лад)))))