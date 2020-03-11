«Рома» не смогла получить разрешение на вылет в Испанию на матч ЛЕ

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11 марта 2020, 15:57

Пресс-служба «Ромы» сообщает, что клуб не полетит на матч 1/8 финала Лиги Европы с «Севильей».

Римляне не смогли получить разрешение на перелет в Испанию из-за угрозы распространения коронавируса.