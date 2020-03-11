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«Рома» не смогла получить разрешение на вылет в Испанию на матч ЛЕ

11 марта 2020, 15:57
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья-:-Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома12.03.2020 в 20:55 Матч перенесен

Пресс-служба «Ромы» сообщает, что клуб не полетит на матч 1/8 финала Лиги Европы с «Севильей».

Римляне не смогли получить разрешение на перелет в Испанию из-за угрозы распространения коронавируса.

В ближайшее время УЕФА предоставит больше информации.

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
11 марта в 16:33
Повезло "Аталанте", успели мотануться на Пиренейский полуостров.
DXTK
DXTK
11 марта в 16:12
что технарь что ли влепят?
а потом севилья не приедет. и кто же тогда пройдет дальше?

PS уже достали с этим 77вирусом каждый день об этом талдычат, на разный лад)))))
ДСА
ДСА
11 марта в 16:06
Форс-мажор на лицо.
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