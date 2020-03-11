А будет ли Евро? А если будет, то когда?

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вчера, 14:34

«Соккер.ру» размышляет о влиянии коронавируса на международный футбольный календарь.

Ещё месяц назад подобные вопросы казались глупыми. Всё шло по плану. Да, коронавирусная инфекция уже существовала. Это было далеко — в китайском Ухане, да на лайнере «Даймонд Принцесс». Но неведомая зараза вторглась в Европу и другие части света. И всё резко изменилось.

Сначала итальянцы закрыли часть матчей Серии А от зрителей, а часть отложили до лучших времён. Потом и вовсе прикрыли футбол на всех уровнях. Матчи еврокубков проходят в звенящей тишине. И не только еврокубков. У «Соккер.ру» есть специальная рубрика, где шаг за шагом отслеживается агрессия COVID-19 на европейский и не только футбол. Вот и у нас вышел указ столичного градоначальника — более пяти тысяч не собираться.

УЕФА пока отвергает возможность переноса главного футбольного события года. Но до чемпионата Европы осталось не так много времени. Три месяца. Возможно, за это время коронавирус рассосётся или лопнет, как мыльный пузырь. А если нет? 12 июня матч-открытие в Риме. В столице страны, которая пока больше всех пострадала от вируса. Будут ли там зрители? Если нет, то это уже не чемпионат Европы, а нечто созвучное фамилии вратаря «Аякса». Ещё можно допустить игры без зрителей в домашних чемпионатах, в еврокубках, хотя это тоже извращение. Но чтобы чемпионат Европы проходил под карантином...

Тут ещё предстоящее первенство Европы проходит по нелепой, даже уродской схеме с бесконечными разъездами. Привет Мишелю Платини, придумавшего первенству континента такой юбилей. В условиях карантина, даже в посткарантинной Европе, перемещения болельщиков, а формула имени Платини предполагает такое, будут сведены к минимуму. Даже если всё устаканится, далеко не все осмелятся отправиться, например, в Италию. И далеко не все страны захотят принимать итальянских туристов у себя. Болезнь не совсем изученная, чёрт его знает, какие могут быть рецидивы. Рекламодатели тоже будут не в восторге от такого турнира. Про доходность Евро можно забыть. Тут бы УЕФА в трубу не вылететь.

Ещё один момент. А все ли участники чемпионата Европы примут участие? Прецеденты, когда здоровье и безопасность ставятся выше спорта, есть. И в этом нет ничего зазорного. Команды Казахстана уже отказывались участвовать в чемпионатах мира по хоккею с мячом и по хоккею с шайбой. А если чемпионат Европы по футболу недоберет участников? Или потребуются срочные замены. Такое первенство рискует оказаться слегка неполноценным. Может быть, и не слегка.

Конечно, можно говорить, что опасность коронавирусной инфекции преувеличена, что СМИ разгоняют панику, что вся эта истерия — ширма, прикрывающая экономический и не только кризисы. Может быть. Скорее всего, так оно и есть. И через некоторое время мы забудем о COVID-19, как о свином, птичьем гриппе, Эболе, Зике и т.д. Но все эти разговоры хороши до тех пор, пока это не коснулось вас и ваших близких. Легко быть смелым, наблюдая за эпидемией через стекло монитора. И поэтому меры, зачастую кажущиеся сверхосторожными, обоснованы. Тот случай, когда лучше перестраховаться.

И что же делать УЕФА и его президенту Александеру Чеферину? Совсем скоро будут сыграны стыковые матчи Лиги Наций, в которых определятся последние участники чемпионата Европы. И эти встречи пройдут при пустых трибунах. Что даст повод для разговоров, может быть, и попытки пересмотра. Олимпиады уже превратились в соревнования с непредсказуемым прошлым. Также и особые условия проведения встреч могут стать поводом для обжалования их.

Самым разумным выходом из сложной ситуации стал бы перенос чемпионата Европы на лето 2021 года. Нарушится четырёхлетний цикл, но и ладно. Будет отложен старт отборочной кампании к чемпионату мира 2022 — тоже не беда. Первенство в Катаре всё равно пройдёт в ноябре-декабре. Ничего страшного не случится, если в Европе отборочные встречи будут доиграны весной 2022-го. Международный календарь уже исковеркан.

Конечно, неприятно переносить турнир, к которому так долго готовились, на который настроились все любители футбола. И затраты потребуются. Придётся компенсировать. Но за год, глядишь, и коронавирус победят, и кризис разрешится, и в Америке дедушку переизберут или изберут президентом. Да и подготовиться можно будет хорошо. Стадионы за год не разрушатся. Японцы тоже задумались о переносе Олимпиады. А это дело куда более сложное. Там контракт с МОК , который истекает 31 декабря. С футбольным чемпионатом всё проще. Его можно перенести. Желательно в одну или две страны.

Сказав «А», УЕФА стоит произнести «В». А именно объявить в футбольной Европе карантин на месяц. Чтобы никаких переносов, никаких замков на стадионах, выходов в масках (был уже прецедент с итальянской «Пескарой», так и до ОЗК дойдёт). Целый месяц никакого футбола. А там видно будет. Если эпидемия кончится, то можно будет вернуться в прежний режим и доиграть матчи еврокубков и национальных чемпионатов. Июнь будет свободным. Это не паника, а наоборот — способ её преодолеть.

А через месяц всё может измениться к лучшему. Ситуация в Китае, где заболеваемость пошла на спад, а количество выздоровевших, напротив, растёт, даёт повод для некоторого оптимизма. Правильно принятые меры в Европе помогут спасти не только жизни и здоровье людей, а это главное. Но и футбольный сезон.