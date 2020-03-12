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Реднапп: «Летом Моуриньо предстоит провести серьезную работу»

12 марта 2020, 09:50

Бывший наставник «Тоттенхэма» Харри Реднапп заявил, что «шпоры» сильно сдали в последнее время. По его словам, главному тренеру команды Жозе Моуриньо предстоит проделать серьезную работу следующим летом.

За прошлый год или около того они довольно сильно регрессировали, если честно. Летом Жозе предстоит провести серьезную работу. Ему нужна хорошая трансферная кампания, несколько новых игроков. После этого ему надо будет посмотреть, как пойдут дела у команды в следующем году.

Напомним, что на неделе «Тоттенхэм» проиграл «РБ Лейпциг» со счетом 0:3 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылетел из турнира. Первая встреча также принесла победу «Лейпцига» — 1:0.

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abramjan
abramjan
12 марта в 12:03
договорится с курями о размере неустойки...
galem72
galem72
12 марта в 11:07
По сбору чемодана?
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
12 марта в 10:14
Скорее всего опять останется без работы. Будет у него пенсия, до конца жизни.
sihafazatron
sihafazatron
12 марта в 09:56
У моура все идёт по плану))
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