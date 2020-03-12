Реднапп: «Летом Моуриньо предстоит провести серьезную работу»

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12 марта 2020, 09:50

Бывший наставник «Тоттенхэма» заявил, что «шпоры» сильно сдали в последнее время. По его словам, главному тренеру команды предстоит проделать серьезную работу следующим летом.

За прошлый год или около того они довольно сильно регрессировали, если честно. Летом Жозе предстоит провести серьезную работу. Ему нужна хорошая трансферная кампания, несколько новых игроков. После этого ему надо будет посмотреть, как пойдут дела у команды в следующем году.

Напомним, что на неделе «Тоттенхэм» проиграл «РБ Лейпциг» со счетом 0:3 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылетел из турнира. Первая встреча также принесла победу «Лейпцига» — 1:0.