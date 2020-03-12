Клопп: «Мы не будем винить Адриана ни секунды»

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12 марта 2020, 08:27

Главный тренер «Ливерпуля» высказался в защиту вратаря команды Адриана, ошибка которого привела к голу в ворота «красных» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико».

Мы не будем винить его ни секунды – это то, что делаете вы (масс-медиа – ред.) Оставайтесь уважительными, это было бы действительно хорошо. Он не хотел этого делать, он спас нас в очень многих моментах, когда играл. С тех пор как он присоединился к «Ливерпулю», у него были отличные выступления.