Клопп: «Мы не будем винить Адриана ни секунды»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался в защиту вратаря команды Адриана, ошибка которого привела к голу в ворота «красных» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико».
Мы не будем винить его ни секунды – это то, что делаете вы (масс-медиа – ред.) Оставайтесь уважительными, это было бы действительно хорошо. Он не хотел этого делать, он спас нас в очень многих моментах, когда играл. С тех пор как он присоединился к «Ливерпулю», у него были отличные выступления.
Накануне мерсисайдцы уступили «матрасникам» в ответном матче 1/8 финала ЛЧ со счетом 2:3 и выбыли из турнира. Адриан ошибся, отдавая пас, вследствие чего «Атлетико» забил свой первый гол в этой встрече. Напомним, что первый матч 1/8 финала ЛЧ также завершился победой «матрасников» — 1:0.
PS помню как Клопп также говорил и о Кариусе, никто его винить не будет, просто мы его выкинем в аренду.
PS помню как Клопп также говорил и о Кариусе, никто его винить не будет, просто мы его выкинем в аренду.