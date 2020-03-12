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Клопп: «Мы не будем винить Адриана ни секунды»

12 марта 2020, 08:27
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 3Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоЗакончился в доп. время

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался в защиту вратаря команды Адриана, ошибка которого привела к голу в ворота «красных» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико».

Мы не будем винить его ни секунды – это то, что делаете вы (масс-медиа – ред.) Оставайтесь уважительными, это было бы действительно хорошо. Он не хотел этого делать, он спас нас в очень многих моментах, когда играл. С тех пор как он присоединился к «Ливерпулю», у него были отличные выступления.

Накануне мерсисайдцы уступили «матрасникам» в ответном матче 1/8 финала ЛЧ со счетом 2:3 и выбыли из турнира. Адриан ошибся, отдавая пас, вследствие чего «Атлетико» забил свой первый гол в этой встрече. Напомним, что первый матч 1/8 финала ЛЧ также завершился победой «матрасников» — 1:0.

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Все комментарии
bublikyo
bublikyo
12 марта в 15:13
Помню, Кариуса тоже поддержали после финала, а потом збагрили его в Бешикташ и купили вратаря за 80 млн
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
12 марта в 15:05
Правильно
Karkaz
Karkaz
12 марта в 13:39
Согласен с комментами ниже. 100% Адриана не будет в следующем сезоне в Ливерпуле, купят еще одного проверенного кипера на его место. И защитники как то вяло оборонялись, когда им голы забивали. Либо не воспринимали всерьёз нападающих, либо дог катанули.
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
12 марта в 13:20
Вратарь ошибся, но не грубо, больше бросилось в глаза, что защитники сыграли академично, как будто договорняк сгоняли... типа проиграть в доп.время специально установка была.
lobsterdam
lobsterdam
12 марта в 13:13
все голы были из центральной зоны, где "феерит" лучезарный "кандидат на ЗМ". И при чем здесь Адриан? Также и тот гол, где он ошибся при вводе мяча в игру, тоже можно и надо было накрывать, но все стояли и смотрели... Какие вопросы к Адриану? И этом самовлюбленному голландцу надо всего лишь вовремя возвращаться на свое место в штрафной, а не бегать как подорванный на все угловые, чтобы ему Робертсон или Трент в башку попал.
wingback
wingback
12 марта в 11:55
Адриану сделают из него всем скопом...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
12 марта в 11:48
Адриан в принципе случайный попутчик. Он как появился в последний момент за неимением лучшего, так и сыграл за неимением лучшего.
25процентный клоун
25процентный клоун
12 марта в 11:13
Мане и Салах
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
12 марта в 10:12
Коронавирус виноват. Не захотели больше летать в Италию и Испанию.
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил ilyafrom
12 марта в 10:06
И Скамина, который бросил свой клуб в трудную минуту)
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
12 марта в 10:05
Просто выпрем, как Кариуса, ахаха)
ДСА
ДСА
12 марта в 09:20
Просто плюнем в его сторону и всё.
Lewa2708
Lewa2708
12 марта в 08:56, ред.
Адриан не виноват, что в первом матче команда проиграла, а иначе бы и не было этого злосчастного овертайма, с другой стороны, был бы Алиссон, то он скорее всего бы потащил, но это уже совсем другая история
ilyafrom
ilyafrom
12 марта в 08:36
Виноват Клопп.
DXTK
DXTK
12 марта в 08:33
Лавры Кариуса не дают покоя))))))

PS помню как Клопп также говорил и о Кариусе, никто его винить не будет, просто мы его выкинем в аренду.
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