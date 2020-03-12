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Оуэн: «Несмотря на вылет, „Ливерпуль“ остаётся лучшей командой Европы»

12 марта 2020, 07:54
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 3Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоЗакончился в доп. время

Экс-нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн прокомментировал домашнее поражение бывшей команды от «Атлетико» (2:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылет мерсисайдцев из турнира.

«Ливерпуль» вылетел, но нет никаких сомнений в том, что все топ-клубы Европы сейчас вздохнули с облегчением.

«Ливерпуль» вылетел, но я не сомневаюсь в том, что это лучшая команда Европы. Да, «Ливерпуль» проиграл двухматчевое противостояние, но они по-прежнему остаются лучшими в Европе и, как мне кажется, показывали абсолютно выдающуюся игру на протяжении 90 минут.

Пожалуй, что разница между двумя командами заключалась во вратарях.

Игроки «Атлетико» будут сидеть в раздевалке, смотреть друг на друга и спрашивать: «Насколько классную команду мы только что победили? Мы никогда не сталкивались ни с чем подобным».

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Все комментарии
Funny_Smailik
Funny_Smailik
12 марта в 15:49
    bublikyo
    bublikyo
    12 марта в 15:11
    Лучшая команда мира, до мая
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    12 марта в 12:31
    у красных счас спад, который не вовремя попал на игры с матрасами...после блистательного отрыва в АПЛ игроки команда устали и отсюда все эти последние неудачи.. Всё равно Майкл прав - Ливерпуль сегодня одна из лучших команд мира! YNWA!!!
    ЮHBA
    ЮHBA
    12 марта в 11:57
    100%. Это был выдающийся Ливерпуль. Но такое случается- один ляп и все.
    Alex12357
    Alex12357
    12 марта в 11:32
    Очень доволен что прищемило КЛОПА!!!
    cska minus
    cska minus
    12 марта в 11:01
    Симеоне выиграл у Клоппа.
    Салах никакой, уже все привыкли к его манере юбирать мяч под левую...
    realdogge the gunner
    realdogge the gunner
    12 марта в 10:46
    Это не имеет смысла высказывание, оно противоречит само себе.
    anyway
    anyway
    12 марта в 09:20
    Опять влажные скаузерские фантазии))
    LOpp
    LOpp
    12 марта в 09:02
    Ливерпуль лучший клуб Европы, кроме восточной Европы. Там свой бессменный хозяин.
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    12 марта в 09:00
    метит на место Клоппа
    Caniggia
    Caniggia
    12 марта в 08:50
    Неофициально Ливер уже потерял звание лучшей команды Европы, официально потеряет в мае, ну а по игре - уже месяц, как не лучший Ливер.
    ilyafrom
    ilyafrom
    12 марта в 08:38
    Не считаю победу Атлетико каким-то подвигом. Ливерпуль давно сдулся
    СаняШумок
    СаняШумок
    12 марта в 08:24
    нет такого, чтобы какая-то команда была лучшей. Есть Список топ команд, которые сильнее остальных, но если ливерпуль вернулся в него только два с половиной года назад, то Атлетико в нем с 2013ого. Это доказывает даже штормящий сезон. Так что никто в раздевалке Атлетико не будет думать, что такого никогда с ними не было. Было и не раз, а вы каждый раз удивляетесь.
    cska minus
    cska minus ответил SuperGobb
    12 марта в 07:59
    Овны - сегодня вы бредите.
    cska minus
    cska minus
    12 марта в 07:57
      SuperGobb
      SuperGobb
      12 марта в 07:57
      Майкл бредит
      но может построить памятник скамине, ахаха)
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