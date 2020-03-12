Оуэн: «Несмотря на вылет, „Ливерпуль“ остаётся лучшей командой Европы»

Экс-нападающий «Ливерпуля» прокомментировал домашнее поражение бывшей команды от «Атлетико» (2:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылет мерсисайдцев из турнира.

«Ливерпуль» вылетел, но нет никаких сомнений в том, что все топ-клубы Европы сейчас вздохнули с облегчением.

«Ливерпуль» вылетел, но я не сомневаюсь в том, что это лучшая команда Европы. Да, «Ливерпуль» проиграл двухматчевое противостояние, но они по-прежнему остаются лучшими в Европе и, как мне кажется, показывали абсолютно выдающуюся игру на протяжении 90 минут.

Пожалуй, что разница между двумя командами заключалась во вратарях.

Игроки «Атлетико» будут сидеть в раздевалке, смотреть друг на друга и спрашивать: «Насколько классную команду мы только что победили? Мы никогда не сталкивались ни с чем подобным».