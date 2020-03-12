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МакТоминэй: «Фернандеш – прирожденный победитель»

12 марта 2020, 09:20

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт МакТоминэй рассказал о качествах своего партнера по команде – хавбека Бруну Фернандеша, перешедшего в МЮ в январе из лиссабонского «Спортинга».

В случае с Бруну видно – он прирожденный победитель. Он готов взять мяч в любой ситуации и сделать убойный пас. Нам нужна эта искра созидательности. Фернандеш очень требовательный, он «десятка», которая хочет получать мяч, но он стал глотком свежего воздуха для нас. У него есть характер, это то, что нужно нашему клубу.

Отметим, что ранее о Фернандеше высказался защитник МЮ Люк Шоу.

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