МакТоминэй: «Фернандеш – прирожденный победитель»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» рассказал о качествах своего партнера по команде – хавбека , перешедшего в МЮ в январе из лиссабонского «Спортинга».

В случае с Бруну видно – он прирожденный победитель. Он готов взять мяч в любой ситуации и сделать убойный пас. Нам нужна эта искра созидательности. Фернандеш очень требовательный, он «десятка», которая хочет получать мяч, но он стал глотком свежего воздуха для нас. У него есть характер, это то, что нужно нашему клубу.