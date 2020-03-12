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Рио Фердинанд: «Таких эмоций Мората не показывал в „Челси“»

12 марта 2020, 09:35
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 3Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоЗакончился в доп. время

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд в эфире BT Sport высказался о форварде «Челси» Альваро Морате, выступающем за «Атлетико» на правах аренды. Фердинанд сделал комментарий после ответного матча «матрасников» с «Ливерпулем» в 1/8 финала ЛЧ. Мората забил победный гол в этой встрече и эмоционально отпраздновал взятие ворот соперника.

Таких эмоций он не показывал в «Челси». Кажется, что это (игра за «Атлетико» — ред.) значит для него немного больше.

Накануне «Атлетико» обыграл «Ливерпуль» со счетом 3:2 в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов и вышел в следующий раунд турнира. Первый матч также завершился победой мадридцев – 1:0.

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Все комментарии
Roman73
Roman73
12 марта в 21:36
По окончании матча Моратта несколько невоздержанно , агрессивно тряс руками и крикнул в камеру нечто евсеевское, правда по-испански.
Мне не понравилось.
Funny_Smailik
Funny_Smailik
12 марта в 15:34, ред.
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