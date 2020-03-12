Рио Фердинанд: «Таких эмоций Мората не показывал в „Челси“»

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12 марта 2020, 09:35

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире BT Sport высказался о форварде «Челси» , выступающем за «Атлетико» на правах аренды. Фердинанд сделал комментарий после ответного матча «матрасников» с «Ливерпулем» в 1/8 финала ЛЧ . Мората забил победный гол в этой встрече и эмоционально отпраздновал взятие ворот соперника.

Таких эмоций он не показывал в «Челси». Кажется, что это (игра за «Атлетико» — ред.) значит для него немного больше.

Накануне «Атлетико» обыграл «Ливерпуль» со счетом 3:2 в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов и вышел в следующий раунд турнира. Первый матч также завершился победой мадридцев – 1:0.