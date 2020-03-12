Сборная России отменила сборы в Европе из-за коронавируса

Пресс-служба РФС заявила об отмене европейских сборов национальных команд в связи с распространением в мире коронавируса.

Сборная России под руководством Станислава Черчесова, которая ведёт подготовку к финальной части Евро-2020, планирует начать ближайший учебно-тренировочный сбор 22 марта. На 28 и 31 марта у неё запланированы контрольные матчи со Швецией в Сольне и Молдавией в Кишинёве соответственно. Местные федерации футбола приняли решение о том, что эти игры состоятся без зрителей.

Учебно-тренировочные сборы молодёжной и юношеской (игроки 2002 года рождения) сборных России, которыми руководят Михаил Галактионов и Дмитрий Хомуха соответственно, перенесены из Испании. Сбор молодёжной сборной состоится в Сочи. Сроки остаются прежними — с 23 по 31 марта.

По решению УЕФА элитные раунды юношеских и женских Чемпионатов Европы-2020 в возрастных категориях U-19 и U-17, которые должны пройти с 14 марта по 14 апреля, откладываются. Под это решение попадают юношеские сборные России среди игроков 2001 и 2003 годов рождения под руководством Александра Кержакова и Станислава Коротаева, а также женские молодежная и юниорская U-17 сборные России во главе с Валентином Гаввой, которые должны были провести отборочные мини-турниры во Франции, Москве, Хорватии и Венгрии.

Второй контрольный матч юношеской сборной России (игроки 2005 года рождения) под руководством Вадима Гаранина на учебно-тренировочном сборе в Боснии и Герцеговине также отменен. Встреча со сверстниками из сборной этой страны должна была состояться в пятницу, 13 марта, в Биелине, где тренируется наша команда. Однако она отменена из-за решения Федерации футбола Боснии и Герцеговины приостановить сборы всех своих команд в связи с текущей эпидемиологической ситуацией. Первая встреча состоялась 10 марта и завершилась победой россиян со счетом 1:0.

Сборные России по разновидностям футбола тоже отменяют свои сборы в Европе, и сейчас ведётся работа по организации и проведению УТС на территории России.