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«Спартак» отказался от продажи билетов на матч с «Уфой»

12 марта 2020, 14:57

«Спартак» отказался от продажи билетов на домашний матч 24-го тура РПЛ с «Уфой». Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте клуба.

В связи с указом мэра Москвы о запрете массовых мероприятий численностью свыше пяти тысяч участников сроком до 10 апреля футбольный клуб «Спартак-Москва» вынужден отказаться от продажи билетов на домашний матч 24-го тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги против ФК «Уфа», который пройдет 4 апреля на «Открытие Арене».

В настоящее время мы изучаем возможные варианты организации матча с учетом введенных ограничений со стороны столичной мэрии и продолжаем консультации с РПЛ и РФС в связи с развитием эпидемиологической обстановки в стране и в мире.

В сообщении также указано, что данные о формате проведения ближайших домашних игр «Спартака» опубликуют на официальном сайте клуба и в соцсетях на следующей неделе.

Отметим, что решение запретить в Москве массовые мероприятия численностью более пяти тысяч человек было принято из-за угрозы распространения коронавируса. В связи с этим сообщалось, что ЦСКА пустит на домашнюю встречу с «Уфой» только владельцев абонементов.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
вчера в 07:22
а почему фунтикам разрешено (понятно свинной бы грипп был), а болелам Уфы нельзя ?!?
Caniggia
Caniggia
12 марта в 18:58
Правильно, зачем в живую на очередной позор смотреть и после матча идти к трибунам извиняться?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил 25процентный клоун
12 марта в 17:50, ред.
И даже Дзюба с Манчини
Синьор Манчини "из другой оперы"...
Он был замечен на курсах "Нормы и правила поведения тренеров-чемпионов Европы по футболу"...)))
112910415
112910415
12 марта в 17:32
скверные времена ... но мы их переживём !
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
12 марта в 17:28
правильно все
мангo
мангo
12 марта в 17:20
и так никто не ходит
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
12 марта в 17:19
И даже Дзюба с Манчини
нечитайло
нечитайло
12 марта в 17:14
Профилактика
Jeck Denielse
Jeck Denielse
12 марта в 16:43, ред.
Сочи...Санкт Петербург...Калининград....
Выручку от продажи билетов пополам....командам и хозяевам арен....
Спартак популярен...на него везде придут...

Лига...болельщики...ареновладельцы...короче все наверно должны объединится в эти непростые времена....
Против_всех
Против_всех
12 марта в 16:41
Разумно
wingback
wingback
12 марта в 16:09
Можно подумать, их кто-то покупает...
RIR68
RIR68
12 марта в 16:00
на матче будут присутствовать Федун А., Федун А., и остальные родственники Федуна А.)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 марта в 15:56
С быками было только 28 тыщ, с Уфой ваще никто не придёт. Даже этих 5 тысяч не наберётся...
Армейская душа
Армейская душа
12 марта в 15:55
Нет болельщиков - нечего и продавать
beefs
beefs
12 марта в 15:51
все это полумеры...
vashinin
vashinin
12 марта в 15:48
Нормально. Нечего кастовость среди болел вводить. Либо все идут, либо никто.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
12 марта в 15:44
Правильное решения
Али Самаркандский
Али Самаркандский
12 марта в 15:22
Пустое.
cska vperiod
cska vperiod
12 марта в 15:08
Хоть и хрющи но решение адекватное ну уж посправедливее чем наше.
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