«Спартак» отказался от продажи билетов на матч с «Уфой»

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12 марта 2020, 14:57

«Спартак» отказался от продажи билетов на домашний матч 24-го тура РПЛ с «Уфой». Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте клуба.

В связи с указом мэра Москвы о запрете массовых мероприятий численностью свыше пяти тысяч участников сроком до 10 апреля футбольный клуб «Спартак-Москва» вынужден отказаться от продажи билетов на домашний матч 24-го тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги против ФК «Уфа», который пройдет 4 апреля на «Открытие Арене». В настоящее время мы изучаем возможные варианты организации матча с учетом введенных ограничений со стороны столичной мэрии и продолжаем консультации с РПЛ и РФС в связи с развитием эпидемиологической обстановки в стране и в мире.

В сообщении также указано, что данные о формате проведения ближайших домашних игр «Спартака» опубликуют на официальном сайте клуба и в соцсетях на следующей неделе.

Отметим, что решение запретить в Москве массовые мероприятия численностью более пяти тысяч человек было принято из-за угрозы распространения коронавируса. В связи с этим сообщалось, что ЦСКА пустит на домашнюю встречу с «Уфой» только владельцев абонементов.

Коронавирус и футбол