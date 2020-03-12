РФС предложил играть матчи РПЛ без зрителей

Источник сообщает, что РФС на общем собрании клубов предложил проводить матчи РПЛ без зрителей из-за эпидемии коронавируса. Однако Лига настояла на допуске до 5 тысяч зрителей в соответствии с указом.
Напомним, во вторник мэр Москвы Сергей Собянин своим указом запретил проводить в Москве массовые мероприятия, посещаемость которых составляет более 5 тыс. человек.
такое же г-о
такое же г-о
Да и что за бредятина? 5 тысяч можно, а 5,5 уже всё? Беда?
Если при пустых, то все!
Да и что за бредятина? 5 тысяч можно, а 5,5 уже всё? Беда?
Если при пустых, то все!
5 тыс. зрителей...маловато...пойду в другое место...
5 тыс. зрителей...маловато...пойду в другое место...