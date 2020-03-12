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РФС предложил играть матчи РПЛ без зрителей

12 марта 2020, 13:11

Источник сообщает, что РФС на общем собрании клубов предложил проводить матчи РПЛ без зрителей из-за эпидемии коронавируса. Однако Лига настояла на допуске до 5 тысяч зрителей в соответствии с указом.

Напомним, во вторник мэр Москвы Сергей Собянин своим указом запретил проводить в Москве массовые мероприятия, посещаемость которых составляет более 5 тыс. человек.

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Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
вчера в 07:26
а 5 тыс ,что типа не люди и можно под вирус?
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
12 марта в 22:31
да футбол без болел туфта как будто тренеровка,сегодня хоккей смотрел тоже
такое же г-о
ЮЗИК
ЮЗИК
12 марта в 20:34
Это уже эпидемия
Шишанутый
Шишанутый
12 марта в 15:56
Рпл можно и без зрителей играть. Там все равно смотреть не чего. Пусть доигрывают при пустых трибунах сезон.
За адекватность
За адекватность
12 марта в 14:03, ред.
"Источник сообщает, что РФС на общем собрании клубов предложил проводить матчи РПЛ без зрителей из-за эпидемии коронавируса." Источник сообщает слегка другое "По информации Sport24, на совместном совещании РФС и РПЛ по выполнению указа мэра Москвы об ограничении массовых мероприятий, РФС выступал за полное закрытие трибун на московских матчах." На мой взгляд "матчи РПЛ" и " матчи в Москве" не совсем одно и тоже.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил sihafazatron
12 марта в 13:54
5000 счастливчиков в живую могут посмотреть матч Тамбов-крылья)))
Это только если с телезрителями считать, может тогда и наберется 5т.
Красноморец
Красноморец ответил Leha-ha50
12 марта в 13:47
Команды должны быть в равных условиях. Если без зрителей , то все . А то где то 5 тыс, где то полный стадион, а где то "голый Вася" ?!?
Абсолютно согласен!!! А то в Питере 40 тысяч - ничего страшного, а в Москве какое-то ограничение (((
Да и что за бредятина? 5 тысяч можно, а 5,5 уже всё? Беда?
Если при пустых, то все!
Leha-ha50
Leha-ha50
12 марта в 13:40
Команды должны быть в равных условиях. Если без зрителей , то все . А то где то 5 тыс, где то полный стадион, а где то "голый Вася" ?!?
EAGinLE
EAGinLE
12 марта в 13:27
Непонятно как это будет .
Footbolista
Footbolista
12 марта в 13:17, ред.
Коронавирус: Так, что у нас здесь?
5 тыс. зрителей...маловато...пойду в другое место...
sihafazatron
sihafazatron
12 марта в 13:17
5000 счастливчиков в живую могут посмотреть матч Тамбов-крылья)))
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
12 марта в 13:14
Так и так везде играют без зрителей,на один Спартак только ходят,потому что великий)!
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