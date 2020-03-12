РФС предложил играть матчи РПЛ без зрителей

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12 марта 2020, 13:11

Источник сообщает, что РФС на общем собрании клубов предложил проводить матчи РПЛ без зрителей из-за эпидемии коронавируса. Однако Лига настояла на допуске до 5 тысяч зрителей в соответствии с указом.

Напомним, во вторник мэр Москвы Сергей Собянин своим указом запретил проводить в Москве массовые мероприятия, посещаемость которых составляет более 5 тыс. человек.