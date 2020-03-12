ГлавнаяНовости

«Оренбург» готов принять у себя поединок с «Локомотивом»

12 марта 2020, 11:04
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург21.03.2020 в 19:00 Не начался

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал информацию о том, что встреча команды с «Локомотивом» в Москве может пройти без зрителей в связи с указом мэра столицы.

Мы всегда готовы проводить матчи в Оренбурге. Всех приглашаем в наш город, без проблем проведем матч с «Локомотивом». Если там в Москве какие-то проблемы с проведением матча, то мы можем принять его у себя.

Ранее «Локомотив» сообщил, что продажа билетов на домашний поединок с «Оренбургом» приостановлена, поскольку мэр Москвы издал указ о временном запрете массовых мероприятий численностью более пяти тысяч человек. Власти столицы приняли такие меры из-за угрозы распространения коронавируса.

Встреча 23-го тура РПЛ «Локомотив» — «Оренбург» запланирована на 21 марта. Начало — в 19.00 мск.

Отметим, ранее стало известно, что «Урал» приостановил продажу билетов на домашние матчи.

Коронавирус и футбол

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Игроки «Спартака» прибыли на матч с «Оренбургом» в медицинских масках
Сегодня, 13:53 ФотоКомментарии3
СлухиБольшинство клубов РПЛ поддержат приостановку чемпионата из-за коронавируса
Сегодня, 13:09 Комментарии12
ОфициальноВстреча «Сочи» — «Краснодар» пройдет без зрителей
Сегодня, 12:10 Комментарии17
Академия «Локомотива» может приостановить работу из-за пандемии
Сегодня, 11:07 Комментарии0
Карпин против Семина и «Спартак» в Оренбурге. 22-й тур РПЛ ждет!
Вчера, 21:30Александр Чистяков в блоге Магический шарКомментарии7
ЦСКА отменил экскурсии по «ВЭБ Арене» из-за коронавируса
Вчера, 15:34 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
12 марта в 14:02
Хитрые однако!
Grabovsky
Grabovsky
12 марта в 11:47
а смысл?? если средняя посещаемость Оренбурга 3 989 за 10 матчей.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
12 марта в 11:26
Три газклуба для РФПЛ слишком много. Любимой женой Газпрома помимо Зенита стала "Сочи", Оренбург на вылет.
galem72
galem72
12 марта в 11:22
Блин, неужели болельщикам этого кружка приятно смотреть, как их фаворит откровенно сливает матчи по указке? Просто бойкотировали бы до конца сезона и всё.
makkie
makkie
12 марта в 11:07
ФНЛ готов принять Оренбург за откровенные договорняки!
Dirty_Harry
Dirty_Harry
12 марта в 11:06
Домашний матч будет гостевой? Тогда уж на нейтральном поле проводите
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100