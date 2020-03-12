«Оренбург» готов принять у себя поединок с «Локомотивом»

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12 марта 2020, 11:04

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал информацию о том, что встреча команды с «Локомотивом» в Москве может пройти без зрителей в связи с указом мэра столицы.

Мы всегда готовы проводить матчи в Оренбурге. Всех приглашаем в наш город, без проблем проведем матч с «Локомотивом». Если там в Москве какие-то проблемы с проведением матча, то мы можем принять его у себя.

Ранее «Локомотив» сообщил, что продажа билетов на домашний поединок с «Оренбургом» приостановлена, поскольку мэр Москвы издал указ о временном запрете массовых мероприятий численностью более пяти тысяч человек. Власти столицы приняли такие меры из-за угрозы распространения коронавируса.

Встреча 23-го тура РПЛ «Локомотив» — «Оренбург» запланирована на 21 марта. Начало — в 19.00 мск.

Отметим, ранее стало известно, что «Урал» приостановил продажу билетов на домашние матчи.

Коронавирус и футбол