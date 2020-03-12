ФНЛ ввела ограничение на количество зрителей в Москве

ФНЛ до 10 апреля ввела лимит на количество присутствующих на стадионе на московских матчах.
Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин своим указом запретил проводить в Москве массовые мероприятия, посещаемость которых составляет более 5 тыс. человек.
До 10 апреля в ФНЛ в Москве пройдут следующие матчи: «Чертаново» — «Мордовия» (15 марта), «Торпедо» — «Ротор» (29 марта), «Спартак-2» — «Химки» (29 марта), «Чертаново» — «Нижний Новгород» (29 марта), «Чертаново» — «Армавир» (8 апреля) и «Спартак-2» — «Томь» (8 апреля).