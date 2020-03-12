ФНЛ ввела ограничение на количество зрителей в Москве

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12 марта 2020, 12:18

ФНЛ до 10 апреля ввела лимит на количество присутствующих на стадионе на московских матчах.

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин своим указом запретил проводить в Москве массовые мероприятия, посещаемость которых составляет более 5 тыс. человек.