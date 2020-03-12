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ФНЛ ввела ограничение на количество зрителей в Москве

12 марта 2020, 12:18

ФНЛ до 10 апреля ввела лимит на количество присутствующих на стадионе на московских матчах. 

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин своим указом запретил проводить в Москве массовые мероприятия, посещаемость которых составляет более 5 тыс. человек.

До 10 апреля в ФНЛ в Москве пройдут следующие матчи: «Чертаново» — «Мордовия» (15 марта), «Торпедо» — «Ротор» (29 марта), «Спартак-2» — «Химки» (29 марта), «Чертаново» — «Нижний Новгород» (29 марта), «Чертаново» — «Армавир» (8 апреля) и «Спартак-2» — «Томь» (8 апреля).

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Все комментарии
LOpp
LOpp
12 марта в 12:41
не знаю как у Торпедо и Чертаново, но у Спартака-2 посещаемость не более 1000 чел
Faustello
Faustello
12 марта в 12:34, ред.
Теперь на матчи по одному человеку ходить будут, двоим уже низя ограничение.
ДСА
ДСА
12 марта в 12:33
Мечта спекулянта, когда хороший матч
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
12 марта в 12:24
смишно, больше трех не кучкаваться)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
12 марта в 12:23
На все эти игры в сумме не наберётся пять тысяч
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