ГлавнаяНовости

Огбонна: «Казалось, что в руководстве АПЛ ждали, пока кто-нибудь умрёт»

вчера, 14:38

Защитник «Вест Хэма» Анжело Огбонна прокомментировал решение английской Футбольной Лиги приостановить АПЛ из-за пандемии коронавируса в Европе.

Я счастлив, мне намного легче от того, что игры приостановили, включая низшие лиги. Казалось, что настолько серьезную проблему игнорируют. Вопрос даже не в футболе. Речь о менталитете всей страны. Здесь по-прежнему не осознают опасности вируса, который передается в считанные секунды, если вы не будете вести себя правильно.

До остановки игр все выглядело так, будто руководство АПЛ ждало, когда кто-нибудь умрет, прежде чем что-то предпринять.

Тем временем вице-председатель «Вест Хэма» предложила аннулировать результаты сезона АПЛ.

Коронавирус и футбол

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Тренер «Нима»: «Чемпионат Франции нужно доиграть»
Сегодня, 12:21 Комментарии2
Каннаваро — о коронавирусе: «Нужно сохранять самообладание»
Сегодня, 11:47 Комментарии2
Менди заявил, что коронавирус у его родных не подтвердился
Сегодня, 11:40 Комментарии0
«Барса» будет претендовать на титул, если окончательно остановят Ла Лигу
Сегодня, 11:05 Комментарии30
Мари: «Мне очень легко играть рядом с Луисом»
Сегодня, 10:44 Комментарии0
Руни вспомнил, как возил Роналду за бургерами
Сегодня, 09:43 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил liverpool-today
вчера в 22:02
Что-то больно много разговарились людишки с Вестхема. Свои проблемы хотят решить за счёт других.
хотят аннулировать,такие смешные... в их случае,надо на коленях умолять руководство,что бы закончили чемпионат на текущих,потому что попахивает смрадом.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 16:17
За..бали со своими истериками. 29куны х..ровы. Меньше голливудские вы..еры смотреть нужно.
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 15:17
Что-то больно много разговарились людишки с Вестхема. Свои проблемы хотят решить за счёт других.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100