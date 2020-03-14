Огбонна: «Казалось, что в руководстве АПЛ ждали, пока кто-нибудь умрёт»

Защитник «Вест Хэма» Анжело Огбонна прокомментировал решение английской Футбольной Лиги приостановить АПЛ из-за пандемии коронавируса в Европе.
Я счастлив, мне намного легче от того, что игры приостановили, включая низшие лиги. Казалось, что настолько серьезную проблему игнорируют. Вопрос даже не в футболе. Речь о менталитете всей страны. Здесь по-прежнему не осознают опасности вируса, который передается в считанные секунды, если вы не будете вести себя правильно.
До остановки игр все выглядело так, будто руководство АПЛ ждало, когда кто-нибудь умрет, прежде чем что-то предпринять.
Тем временем вице-председатель «Вест Хэма» предложила аннулировать результаты сезона АПЛ.