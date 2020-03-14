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Вице-председатель «Вест Хэма» предложила аннулировать результаты сезона АПЛ

сегодня, 11:52

Вице-председатель правления «Вест Хэма» Каррен Брэйди заявила, что результаты текущего розыгрыша АПЛ нужно аннулировать, если сезон не возобновится. Напомним, АПЛ была приостановлена до 4 апреля из-за эпидемии коронавируса.

Что будет, если не удастся завершить чемпионат? Так как это касается матчей АПЛ и всей Футбольной лиги, единственным честным и справедливым решением будет аннулировать результаты сезона.

Каким образом мы будем решать кто покинет Премьер-Лигу, а кто в нее подымется, если все матчи не будут сыграны. Конечно, это огромный удар для «Ливерпуля», у которого могут отобрать первый титул за 30 лет.

Ранее стало известно, что большинство клубов АПЛ признают «Ливерпуль» чемпионом, если сезон не возобновится.

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Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 14:29
Ливерные гузла горят от таких предложений )))
единственно верным решением будет доиграть чемпионат , все остальное будет несправедливым !
Mustained
Mustained
сегодня в 14:19
Глупость. Сыграно 2/3 матчей
311
311
сегодня в 14:18
Единственном правильным решением будет доиграть чемпионат, хоть сейчас, хоть через год!)
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 14:18
Вахахахаха ВХЮ то в шип отправиться,конечно хочет что бы аннулировали результаты,губа не дура.
arsenVS
arsenVS
сегодня в 13:59
    амурец
    амурец
    сегодня в 13:57
    Обнулить не надо, а признать ливер чемпионом, по моему правильное решение
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 13:55
    Это пипец, теперь каждый под себя тянуть будет. Кому то нужно в ЕК попасть, кому то увисеть в вышке.
    Скоро и у нас такая же хрень начнется..
    ошалевший
    ошалевший
    сегодня в 13:52
    тогда я предлагаю аннулировать все контракты вестхэма за сезон,хотел написать чтобы выкинули вест,но не думаю что нужно начинать ненавидеть клуб из-за одного дурачка
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 13:33
    Два клуба, которые грандиозно обо76ись в этом году, хотят воспользоваться ситуацией с короновирусом и обнулить результаты сезона... противно читать такие новости
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 13:32
    И это будет справедливым решением а колбасня пусть доказывает свою состоятельность в следующем сезоне.
    112910415
    112910415
    сегодня в 13:26
    Вест Хэму так больше подходит
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    сегодня в 13:15
    отнять титул у красных - несправедливо, не по спортивному! совсем другое дело как решать вопрос с вылетом, внизу очень плотная группа, вариантов развития много. да и с зонной еврокубков непонятно
    Заратустра
    Заратустра
    сегодня в 13:14
    Наконец-то здравое предложение.
    Lucky luciano
    Lucky luciano
    сегодня в 13:11
    жара пошла)
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
    сегодня в 13:03
    Забавная тетка. Должно быть решила что становится как то скучновато и нужно подбросить дровишек..
    abramjan
    abramjan
    сегодня в 12:58
    Ха хахааа...у бабы оказались стальные яйца)))
    13 RUS
    13 RUS
    сегодня в 12:57
    Вторая смородская
    Шишанутый
    Шишанутый
    сегодня в 12:47
    Правельно баба говорит. Как можно решать за результаты если сезон не доигран?? Либо доиграть его либо отменять все результаты. Это будет справедливым. Ливеру тут не на кого пенять кроме как на китайцев придумавших этот вирус!
    Triem
    Triem
    сегодня в 12:44
    Дай бабе слово и она завалит всё!
    Igo0rek
    Igo0rek
    сегодня в 12:41
    Аннулировать результаты было бы несправедливо.
    Василий Иванов 1
    Василий Иванов 1
    сегодня в 12:30
    Идиотка
    holms918
    holms918
    сегодня в 12:23
    Вы ещё это Клоппу скажите.
    Медив
    Медив
    сегодня в 12:15
    Если сделать Ливерпуль чемпионом - случится мировой катаклизм. Вселенная нас предупредила, лучше не рисковать и отменить результаты сезона
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin
    сегодня в 12:12
    Вроде в регламенте АПЛ есть такой пункт, что если сыграно 75% процентов матчей, то результат не может быть аннулирован, по крайней мере на данный момент об отмене оставшихся матчей вопрос не идет, большинство клубов АПЛ за то чтобы доиграть сезон до конца.
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 12:12
    До ужасти честная тётка! Молотки на вылет стоят и она вот тут то придумала "справедливость"!
    STVA 1
    STVA 1 ответил youtomee
    сегодня в 12:11
    "с оставлением за командами нынешних мест" это тоже маразм
    Она тоже маразм предлагает!
    ЮHBA
    ЮHBA ответил youtomee
    сегодня в 12:09
    Намного меньший чем полное обнуление. Других вариантов, если доигровки не будет, по сути нет.
    youtomee
    youtomee ответил ЮHBA
    сегодня в 12:07
    Ахаха Вест Хэм среди претендентов на вылет- вот и суетится человек) если уж закрывать чемп, то с оставлением за командами нынешних мест, в противном случае это будет жесточайший бред.
    "с оставлением за командами нынешних мест" это тоже маразм
    ЮHBA
    ЮHBA
    сегодня в 12:00, ред.
    Ахаха Вест Хэм среди претендентов на вылет- вот и суетится человек) если уж закрывать чемп, то с оставлением за командами нынешних мест, в противном случае это будет жесточайший бред.
    мангo
    мангo
    сегодня в 11:59
    Если 20 лет ВВП обнуляют то один сезонн в АПЛ тем более не вопрос.
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