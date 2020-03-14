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Отец Холанда отреагировал на троллинг своего сына игроками ПСЖ

сегодня, 09:52

Альф-Инге, отец нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, прокомментировал насмешки игроков ПСЖ после выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов. Игроки парижской команды сделали общее фото, сев всей командой в позу медитации, в которой Эрлинг празднует забитые мячи. Также игроки ПСЖ засняли видео после игры с тем же посылом.

Прощай, прекрасный Париж. Обидно за результат, но он был вполне заслуженным. Всего наилучшего, демонстрируйте класс на поле и вне его.

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Шишанутый
Шишанутый ответил Игорь Волков
сегодня в 13:41
Неудачники, и денежные мешки. Потрорили пацана молодого. Вылетят в 1/4 финала
Холанд это сам начал и получил ответку за дело.

Находясь в парижском отеле перед ответным матчем, Холланд загрузил в Snapchat селфи с подписью: "Мой город, не твой". А уже после победы над "шмелями" Неймар поделился фотографией-ответом норвежцу в Instagram: "Париж – наш город, а не твой".
Alex12357
Alex12357
сегодня в 11:02
Нужно всегда относится с уважением к сопернику,тогда не будет таких эмоций.
Игорь Волков
Игорь Волков
сегодня в 10:34
Неудачники, и денежные мешки. Потрорили пацана молодого. Вылетят в 1/4 финала
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:28
Вообще не стоит обращать внимание на это, других проблем что ли нету?
VIPded
VIPded
сегодня в 10:04
Достойно отреагировал, молодец.
112910415
112910415
сегодня в 09:59
у парня адекватный, разумный отец
такой определённо не принесёт вреда развитию талантливого сына
всё получится !
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