Отец Холанда отреагировал на троллинг своего сына игроками ПСЖ

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сегодня, 09:52

Альф-Инге, отец нападающего дортмундской «Боруссии» , прокомментировал насмешки игроков ПСЖ после выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов. Игроки парижской команды сделали общее фото, сев всей командой в позу медитации, в которой Эрлинг празднует забитые мячи. Также игроки ПСЖ засняли видео после игры с тем же посылом.

Прощай, прекрасный Париж. Обидно за результат, но он был вполне заслуженным. Всего наилучшего, демонстрируйте класс на поле и вне его.