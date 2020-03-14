Отец Холанда отреагировал на троллинг своего сына игроками ПСЖ

Альф-Инге, отец нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, прокомментировал насмешки игроков ПСЖ после выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов. Игроки парижской команды сделали общее фото, сев всей командой в позу медитации, в которой Эрлинг празднует забитые мячи. Также игроки ПСЖ засняли видео после игры с тем же посылом.
Прощай, прекрасный Париж. Обидно за результат, но он был вполне заслуженным. Всего наилучшего, демонстрируйте класс на поле и вне его.
Находясь в парижском отеле перед ответным матчем, Холланд загрузил в Snapchat селфи с подписью: "Мой город, не твой". А уже после победы над "шмелями" Неймар поделился фотографией-ответом норвежцу в Instagram: "Париж – наш город, а не твой".
Находясь в парижском отеле перед ответным матчем, Холланд загрузил в Snapchat селфи с подписью: "Мой город, не твой". А уже после победы над "шмелями" Неймар поделился фотографией-ответом норвежцу в Instagram: "Париж – наш город, а не твой".
такой определённо не принесёт вреда развитию талантливого сына
всё получится !
такой определённо не принесёт вреда развитию талантливого сына
всё получится !