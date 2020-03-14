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Мата: «Очень рад играть с Фернандешем и Игало в одной команде»

сегодня, 12:20

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата поделился мнением об игре с новичками команды — Одионом Игало и Бруну Фернандешем.

Здорово, что в команде есть Бруну и Одион, который забивает почти в каждой игре. Они оба хорошие парни, все мы очень рады играть с ними одной в команде.

Считаю, что мы с Фернандешем понимаем футбол одинаково. Нам нравится взаимодействовать друг с другом и находить нападающих из глубины поля.

Отметим, что шесть игроков «Манчестер Юнайтед» вошли в команду недели Лиги Европы.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:33
Вроде малость игра стала налаживаться, шанс на ЛЧ появился хороший.
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 12:57
Пожалуй самый лучший трансфер МЮ за последние годы это Бруну Ф. Такого мужика настоящего давно не было в команде. Насчёт Игало надо посмотреть. Похож на Лукаку
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