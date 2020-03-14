Мата: «Очень рад играть с Фернандешем и Игало в одной команде»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата поделился мнением об игре с новичками команды — и .

Здорово, что в команде есть Бруну и Одион, который забивает почти в каждой игре. Они оба хорошие парни, все мы очень рады играть с ними одной в команде.

Считаю, что мы с Фернандешем понимаем футбол одинаково. Нам нравится взаимодействовать друг с другом и находить нападающих из глубины поля.