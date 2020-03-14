Марадона поддержал итальянцев в связи с пандемией

Легенда футбола поддержал жителей Италии в связи с эпидемией коронавируса.

Я жил в Неаполе семь лет. Там живёт часть моей семьи, а также множество людей, которых я люблю. Италия — это большая часть моей жизни, поэтому я хочу поддержать её в трудный момент.

Некоторые с иронией относятся к эпидемии, но правда в том, что еще неделю назад здесь, в Аргентине, никто не говорил о пандемии. Мы прощались, целуя друг друга. Стадионы были заполнены. Верно говорят: «Нет хуже глухого, чем тот, кто не хочет слышать».