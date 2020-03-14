Собирался в дальний путь — дан приказ «отставить»

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сегодня, 09:53

«Соккер.ру» рассказывает о клубах, которым весьма невыгодна образовавшаяся пауза в домашних турнирах.

В большинстве домашних чемпионатов наступает непредвиденный перерыв. Мера вынужденная и полезная. Где-то и запоздалая. Но если рассматривать только спортивную сторону вопроса, то непременно найдутся команды, которым эта остановка в пути весьма некстати.

«Манчестер Юнайтед». Только «красные дьяволы» поймали ветер в паруса, только у Оле-Гуннара Сульшера снова начало всё получаться, а разговоры об отставке норвежца перестали быть актуальными, как вдруг приходится резко затормозить. МЮ пока фаворит в борьбе за пятое место, а оно в Англии лигочемпионское. Есть шансы обойти «Челси» и стать четвёртым. Тягаться с «Лестером» за третью строчку тяжело, но до конца чемпионата осталось девять туров. Хорошо складываются дела в Лиге Европы, где «Юнайтед» уже решил задачу по выходу в четвертьфинал. В Кубке Англии на носу четвертьфинальная встреча с вполне «съедобным» «Норвичем».

Конечно, если пауза не затянется, то манкунианцы могут осуществить свои планы и с отсрочкой. Другое дело, — получится ли. Команде Сульшера придётся запускаться заново, а это даётся ей весьма непросто. Будет потерян темп, что приведёт к иным потерям.

«Лацио». У римлян был и пока остаётся хороший шанс побороться за Скудетто. У столичного клуба всего два чемпионских титула, и со дня завоевания последнего в мае исполнится двадцать лет. Симоне Индзаги грамотно распределил силы своих игроков. «Лацио» прибавлял по ходу чемпионата, а во втором круге смотрелся предпочтительнее «Ювентуса» и «Интера». Карантин может выбить «небесно-голубых» из заданного ритма. Ведь для Италии нынешний перерыв, — это не только отсутствие матчей. Это минус еще тренировки. Поэтому, каким будет «Лацио» после победы над эпидемией, а она непременно будет одержана, не может знать никто.

«Аталанта». Простите за тавтологию, но «богиня» была божественно хороша. Самая мощная и яркая атака. Чемпионский титул бергамаскам не светил, но в Лиге чемпионов они могли добиться очень многого. Даже большего, на что способны, случаются и такие парадоксы. Но теперь, когда Бергамо превратился в эпицентр постигшего Италию несчастья, стало не до футбола. Приходится думать о выживании, причём не в турнирном смысле. Слово это приобрело несколько иное значение. Конечно, сезон будет доигран, но сможет ли Джан Пьеро Гасперини перезапустить команду — остаётся вопросом.

«Байер». О нём «Соккер.ру» писал на днях, как о команде, способной «выстрелить» на финише германского сезона, да и в Лиге Европы. Придётся повременить. В Германии не всё так плохо, как в Италии, во всяком случае пока. Хотя тренироваться и поддерживать форму всё равно не получится. Очень обидно. Давно не приходилось видеть столь хорошего «Байера». Хочется верить, что за время вынужденного простоя футболисты не растеряют свои лучшие кондиции. Кроме того, Петер Бош едва ли не лучше всех тренеров Бундеслиги провёл подготовку ко второй части сезона. Может, и после непредвиденного перерыва он сможет быстрее вернуть футболистам игровой тонус. Ведь перерыв дан всем, не только «Байеру». Стало быть и условия равные.

«Лилль». В феврале и начале марта «доги» выглядели очень убедительно. Конечно, домашний проигрыш «Марселю» изрядно портит картину, но было одержано шесть побед. Битва с «Ренном» за третью путёвку в Лигу чемпионов обещала стать украшением французского чемпионата. Теперь всё может оказаться напрасным, а если учитывать прозвище команды, то всё пойдет псу под хвост. Тренер Кристоф Галтье известен как человек работающий поступательно, размеренно. Его команды не сразу развивают скорость, наоборот, постепенно набирают темп. Как нынешней зимой после не самого успешного первого круга. Теперь Галтье вынужден менять свои планы, чего он очень не любит.

«Реал Сосьедад». Несмотря на недавний проигрыш «Барселоне», клуб из Сан-Себастьяна хорошо смотрелся в февральских матчах. Пятое место «чури урдин» могло при удачном исходе стать третьим. Если бы клуб обыграл соседей из «Осасуны» и «Алавеса». Впереди матч с мадридскими одноклубниками на «Аноэте», а там «Эускаль Дербия» в финале Кубка Испании. Набрали приличную форму Александр Исак и Аднан Янузай, а другие лидеры — Мартин Эдегор, Вилиан, Микель Оярсабаль и Микель Мерино давно находятся на подъёме. Сейчас тренер Иманол Альгуасил вынужден думать, как бы законсервировать команду в таком состоянии. Знать бы срок консервации.

«Алкмар». Только тренер Арне Слот смог преодолеть спад в игре своей команды, только разогнал её. «Алкмар» во второй раз за чемпионат настиг «Аякс» в таблице, но снова вынужден остановиться. Очень несвоевременная остановка. Свежи воспоминания, каким тяжёлым был АЗ после зимнего перерыва, но клуб тренировался и поддерживал форму. Долгожданное чемпионство может ускользнуть. С другой стороны Слот понял, что нужно делать, чтобы растормошить своих подопечных. В любом случае, финиш чемпионата Голландии будет бурным.