ГлавнаяНовости

Менди заявил, что коронавирус у его родных не подтвердился

сегодня, 11:40

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди, находившийся на карантине, заявил, что коронавирус у его родственников не подтвердился.

Хочу поблагодарить всех за огромное количество сообщений со словами поддержки, которые я получил после новостей о карантине.

Сегодня пришли отрицательные результаты теста моих родных. Нужно, чтобы все понимали ответственность в этот сложный период, чтобы защитить не только себя, но и своих близких.

Напомним, что чемпионат Англии приостановлен до 4 апреля из-за коронавируса.

Коронавирус и футбол

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Тренер «Нима»: «Чемпионат Франции нужно доиграть»
Сегодня, 12:21 Комментарии2
Каннаваро — о коронавирусе: «Нужно сохранять самообладание»
Сегодня, 11:47 Комментарии2
«Барса» будет претендовать на титул, если окончательно остановят Ла Лигу
Сегодня, 11:05 Комментарии30
Мари: «Мне очень легко играть рядом с Луисом»
Сегодня, 10:44 Комментарии0
Руни вспомнил, как возил Роналду за бургерами
Сегодня, 09:43 Комментарии2
Влахович — о своей болезни: «Когда проснулся, то был весь покрыт потом»
Сегодня, 09:20 Комментарии3
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100