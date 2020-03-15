Менди заявил, что коронавирус у его родных не подтвердился

Защитник «Манчестер Сити» , находившийся на карантине, заявил, что коронавирус у его родственников не подтвердился.

Хочу поблагодарить всех за огромное количество сообщений со словами поддержки, которые я получил после новостей о карантине.

Сегодня пришли отрицательные результаты теста моих родных. Нужно, чтобы все понимали ответственность в этот сложный период, чтобы защитить не только себя, но и своих близких.