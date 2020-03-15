«Барса» будет претендовать на титул, если окончательно остановят Ла Лигу

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сегодня, 11:05

Испанская пресса утверждает, что «Барселона» будет просить объявить каталонский клуб чемпионом, если Ла Лига будет окончательно приостановлена.

«Барса» уже лидировала в таблице после первого круга, поэтому будет претендовать на звание чемпиона, если будет решено не доигрывать сезон.

В данный момент «Барселона» возглавляет таблицу Ла Лиги, в активе у команды 58 очков.

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