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«Барса» будет претендовать на титул, если окончательно остановят Ла Лигу

сегодня, 11:05

Испанская пресса утверждает, что «Барселона» будет просить объявить каталонский клуб чемпионом, если Ла Лига будет окончательно приостановлена

«Барса» уже лидировала в таблице после первого круга, поэтому будет претендовать на звание чемпиона, если будет решено не доигрывать сезон. 

В данный момент «Барселона» возглавляет таблицу Ла Лиги, в активе у команды 58 очков.

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Все комментарии
NOVA
NOVA
сегодня в 14:04
не заслуживают они!! или Реалу отдавать титул или надо доигрывать чемпионат, ну или как то разыграть чемпионство, типо финала 4х!!
112910415
112910415
сегодня в 13:57
думаю, что это вброс
слишком ничтожный перевес, слишком простое решение !
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 13:40
Барселона, ПСЖ, Бавария, .... Зенит - все жулики станут чемпионами без игр .
Стеллс
Стеллс
сегодня в 13:33, ред.
Да причём тут Барселона?Какая-то газета написала 4 варианта окончания чемпионата,тут же сплетники подхватили.Решать будут не клубы,а федерация и она в Мадриде находится,а не в Барселоне.Будут доигрывать,а вот в каком виде вопрос.
DEIVID
DEIVID ответил youtomee
сегодня в 13:22
определять результаты после 27 туров - это тоже бред. Календари ведь у всех разные, кто-то например, во втором круге отхреначил самые сложные матчи, катался к Барсе, Реалу, Атлетико на выезд, а кто-то с аутсайдерами дома играл.
А я разве что-то говорил об этом? Нет. Я лишь сказал человеку, что это не аргумент. А всё остальное меня не интересует.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 13:22
Больше никогда о Роналду писать плохо не буду,он хороший человек,он по человечности лучше,чем Месси
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 13:20
Месси очень огорчен положением Роналдинью, но он ни разу не предпринял никаких экономических или юридических действий, чтобы вывести из тюрьмы бывшего футболиста. Он не давал задание своим адвокатам заниматься этим делом, и при этом он не собирается платить четыре миллиона евро залога, — сообщают испанские СМИ со ссылкой на окружение Месси.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду преобразует в больницы свои отели в Португалии для борьбы с коронавирусом.

Как сообщает ,гостиницы, которые принадлежат форварду, будут переделаны в больницы, а пользоваться ими можно будет безвозмездно. Роналду будет самостоятельно выплачивать зарплату докторам и сотрудникам, которые будут работать с этих больницах.
Dmitriy Semenov
Dmitriy Semenov ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 13:20
Ну-ну
Cympak-05
Cympak-05 ответил youtomee
сегодня в 13:18
Там вроде по первому кругу будут определять а не по 27 турам.
youtomee
youtomee ответил DEIVID
сегодня в 13:16
Это вообще не аргумент. Он вообще не котируется. Чемпион не тот кто обыгрывает главных конкурентов, а кто меньше теряет очков с середняками и аутсайдерами. Так было всегда, это аксиома. К тому же Атлетико и Севилья и близко не претенденты на титул, как на бумаге, так и по результатам и набранным очкам.
определять результаты после 27 туров - это тоже бред. Календари ведь у всех разные, кто-то например, во втором круге отхреначил самые сложные матчи, катался к Барсе, Реалу, Атлетико на выезд, а кто-то с аутсайдерами дома играл.
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 12:58
Их право!
cevin cigan
cevin cigan ответил Dima salev
сегодня в 12:51
Барса уже чемпион, у Барселоне больше нет серьёзных соперников в остатки чемпионата
Севилья,Атлетико Мадрид,Атлетик Бильбао,Виллареаль....ну вообще не соперники...ну -ну лол.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 12:49
Достойны
Dima salev
Dima salev
сегодня в 12:35
Барса уже чемпион, у Барселоне больше нет серьёзных соперников в остатки чемпионата
DEIVID
DEIVID ответил eleven LC
сегодня в 12:33, ред.
Чемпионат надо доигрывать полюбому,признавать чемпиона после 27 туров это не вариант! По личным встречам Реал победил и Барселону и Атлетико и Севилью короче говоря всех претендентов на титул! А Барса хочет стать чемпионои за счёт Эйбаров!
Это вообще не аргумент. Он вообще не котируется. Чемпион не тот кто обыгрывает главных конкурентов, а кто меньше теряет очков с середняками и аутсайдерами. Так было всегда, это аксиома. К тому же Атлетико и Севилья и близко не претенденты на титул, как на бумаге, так и по результатам и набранным очкам.
СЕРЫЙ KАРДИНАЛ
СЕРЫЙ KАРДИНАЛ
сегодня в 12:17
Смешно объявлять чемпионом Барселону, когда разница между первым и вторым +2, до конца чемпионата 11 туров. Это не Англия, где между первым и вторым +25, до конца чемпионата 9-10 туров.
mphuZ
mphuZ
сегодня в 12:15
Если так и будет, то Реалу сильно аукнулись поражения и ничьи с середняками/низами.

Но в Испании как-то ещё видна борьба за титул, поэтому несправедливо вот так будет отдать титул. Испанцы пусть доигрывают полностью чемпионат.
Cympak-05
Cympak-05 ответил Javad Zeynalov
сегодня в 12:09
В Италии катастрофа. Остальная Европа пока держится.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж ответил eleven LC
сегодня в 12:08
Чемпионат надо доигрывать полюбому,признавать чемпиона после 27 туров это не вариант! По личным встречам Реал победил и Барселону и Атлетико и Севилью короче говоря всех претендентов на титул! А Барса хочет стать чемпионои за счёт Эйбаров!
Вам кто мешал эйбары обыгрывать аххах
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 12:02
стыдно просить такое чемпионство ! Нужно доиграть чемпик
eleven LC
eleven LC
сегодня в 11:59, ред.
Чемпионат надо доигрывать полюбому,признавать чемпиона после 27 туров это не вариант!
По личным встречам Реал победил и Барселону и Атлетико и Севилью короче говоря всех претендентов на титул!
А Барса хочет стать чемпионои за счёт Эйбаров!
Javad Zeynalov
Javad Zeynalov ответил Cympak-05
сегодня в 11:58
Но все же кажется насчёт Ла Лиги больше спекуляции СМИ, вроде ситуация с гриппом там не настолько критична, и благо уровень медицины позволяет. Не спроста из за цены немцы ездят лечиться в Испанию, а не лечатся у себя.
Не настолько критична? 6.5 тыс. больных против 4.5 у немцев. Количество смертей 196, для сравнения в Германии всего 9. Хуже в Европе на сегодняшний день только в Италии
cska1948
cska1948
сегодня в 11:52
Если чемпионат прерван, то самое справедливое, это не объявлять в нем победителя.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 11:50
И так они стали бы чемпионами,как обычно делают каждый год.
ilyafrom
ilyafrom
сегодня в 11:48
Все чемпионаты, а также ЛЧ и ЛЕ должны быть доиграны в полном объеме. Только тогда будет справедливо.
jtx2bu_v8p37
jtx2bu_v8p37
сегодня в 11:45
Спорное мнение..
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 11:27
    Cympak-05
    Cympak-05 ответил Gelious
    сегодня в 11:19
    Но все же кажется насчёт Ла Лиги больше спекуляции СМИ, вроде ситуация с гриппом там не настолько критична, и благо уровень медицины позволяет. Не спроста из за цены немцы ездят лечиться в Испанию, а не лечатся у себя.
    Gelious
    Gelious ответил Cympak-05
    сегодня в 11:16
    Проблема в том, что и тут Ла Лига отличилась. Пишут , что в регламенте прописаны варианты в случаи если сезон не завершиться, чего нет в АПЛ
    О как. Тогда понятно.
    Cympak-05
    Cympak-05 ответил Gelious
    сегодня в 11:16
    Проблема в том, что и тут Ла Лига отличилась. Пишут , что в регламенте прописаны варианты в случаи если сезон не завершиться, чего нет в АПЛ
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