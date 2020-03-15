«Барса» будет претендовать на титул, если окончательно остановят Ла Лигу

Испанская пресса утверждает, что «Барселона» будет просить объявить каталонский клуб чемпионом, если Ла Лига будет окончательно приостановлена.
«Барса» уже лидировала в таблице после первого круга, поэтому будет претендовать на звание чемпиона, если будет решено не доигрывать сезон.
В данный момент «Барселона» возглавляет таблицу Ла Лиги, в активе у команды 58 очков.
слишком ничтожный перевес, слишком простое решение !
слишком ничтожный перевес, слишком простое решение !
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду преобразует в больницы свои отели в Португалии для борьбы с коронавирусом.
Как сообщает ,гостиницы, которые принадлежат форварду, будут переделаны в больницы, а пользоваться ими можно будет безвозмездно. Роналду будет самостоятельно выплачивать зарплату докторам и сотрудникам, которые будут работать с этих больницах.
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду преобразует в больницы свои отели в Португалии для борьбы с коронавирусом.
Как сообщает ,гостиницы, которые принадлежат форварду, будут переделаны в больницы, а пользоваться ими можно будет безвозмездно. Роналду будет самостоятельно выплачивать зарплату докторам и сотрудникам, которые будут работать с этих больницах.
Но в Испании как-то ещё видна борьба за титул, поэтому несправедливо вот так будет отдать титул. Испанцы пусть доигрывают полностью чемпионат.
Но в Испании как-то ещё видна борьба за титул, поэтому несправедливо вот так будет отдать титул. Испанцы пусть доигрывают полностью чемпионат.
По личным встречам Реал победил и Барселону и Атлетико и Севилью короче говоря всех претендентов на титул!
А Барса хочет стать чемпионои за счёт Эйбаров!
По личным встречам Реал победил и Барселону и Атлетико и Севилью короче говоря всех претендентов на титул!
А Барса хочет стать чемпионои за счёт Эйбаров!