Влахович — о своей болезни: «Когда проснулся, то был весь покрыт потом»

Нападающий «Фиорентины» рассказал о своем состоянии, когда он заразился коронавирусом.

Я был дома, спал, а когда проснулся, то был весь покрыт потом, у меня была лихорадка.

Я измерил свою температуру, она была около 37 градусов, поэтому я принял лекарство и позвонил в клуб. У меня усилилась лихорадка, к вечеру было уже 39 градусов, тогда я пошел в больницу. Я не думал, что все так плохо... В любом случае, я в порядке сейчас, отдыхаю.

Все, что я могу сделать сейчас, — это отдыхать, а через 2 недели все закончится.