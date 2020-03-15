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Влахович — о своей болезни: «Когда проснулся, то был весь покрыт потом»

сегодня, 09:20

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович рассказал о своем состоянии, когда он заразился коронавирусом

Я был дома, спал, а когда проснулся, то был весь покрыт потом, у меня была лихорадка. 

Я измерил свою температуру, она была около 37 градусов, поэтому я принял лекарство и позвонил в клуб. У меня усилилась лихорадка, к вечеру было уже 39 градусов, тогда я пошел в больницу. Я не думал, что все так плохо... В любом случае, я в порядке сейчас, отдыхаю.

Все, что я могу сделать сейчас, — это отдыхать, а через 2 недели все закончится.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 09:58
Будем надеяться , что так и будет?!?
beefs
beefs
сегодня в 09:44
хотелось бы верить...
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 09:39
Вот так Облом
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