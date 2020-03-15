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Руни вспомнил, как возил Роналду за бургерами

сегодня, 09:43

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни вспомнил про ситуацию, когда однажды отвез одноклубника Криштиану Роналду в «Макдоналдс» за бургерами.

Когда я перешел в МЮ, мы с Криштиану вместе начали ездить на матчи и на тренировки. Помню, что накануне игры мы заехали в «Макдоналдс», потому что он хотел «Биг Мак». Он пытался набрать вес, потому что был очень худым. Я вел машину, и пришлось подъехать к окошку выдачи, потому что он захотел съесть «Биг Мак».

Напомним, что недавно Роналду провел свой 1000-й матч в карьере.  

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Все комментарии
mrkdg
mrkdg
сегодня в 11:16
и к чему эта инфа сейчас?
kind pennywise
kind pennywise
сегодня в 11:02
Парапапапаммм
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