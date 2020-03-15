Руни вспомнил, как возил Роналду за бургерами

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» вспомнил про ситуацию, когда однажды отвез одноклубника в «Макдоналдс» за бургерами.

Когда я перешел в МЮ , мы с Криштиану вместе начали ездить на матчи и на тренировки. Помню, что накануне игры мы заехали в «Макдоналдс», потому что он хотел «Биг Мак». Он пытался набрать вес, потому что был очень худым. Я вел машину, и пришлось подъехать к окошку выдачи, потому что он захотел съесть «Биг Мак».