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Защитник «Тамбова»: «Ничего сверхъестественного в тарасовском борще нет»

вчера, 13:35

 Защитник «Тамбова» Алексей Грицаенко поделился впечатлениями от жизни на базе «Спартака».

Переезд сюда, в Тарасовку, дался хорошо. Здесь удобно, созданы все условия для того, чтобы готовиться к оставшимся играм. Главное, у нас есть место, где мы можем хорошо питаться, восстанавливаться и тренироваться.

Легендарный тарасовский борщ? Питание тут очень нравится. Борщ однажды ел. Ничего сверхъестественного не заметил. Наверное, для иностранцев, которые впервые сюда приехали, он стал открытием. Но здесь действительно все вкусно, полезно и качественно. К примеру, рис не простой, а бурый. То есть даже на такие мелочи делается упор.

Это лучшая база по питанию среди тех, на которых были? В «Краснодаре» с этим тоже порядок. Большой выбор на завтрак, обед, ужин. Что тут, что в «Краснодаре» каждый футболист всегда может найти для себя что-то по вкусу. Но в Тарасовке отмечу каши! Лучше на завтрак не ел нигде.

Чья база круче — «Краснодара» или «Спартака»? Для «Спартака», увы, без шансов. С «Краснодаром» вообще тяжело кому-то сравниться.

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Все комментарии
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 18:34, ред.
Кто ж вас, тамбовских, секретным борщом кормить будет. Ешьте стандартный аххах.
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
вчера в 17:49
рис...борщ...ты про желуди лучше ...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответил LOpp
вчера в 17:25, ред.
Спартак обитает на другой базе, временно свободную в Тарасовке сдали на пол года в аренду Тамбову. что в этом плохого? Спартак зарабатывает как может, у него же нет газового-бюджетного вентиля.
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 15:11
    Совсем обурели рис бурый жрать.
    LOpp
    LOpp ответил Звезда по имени Солнце
    вчера в 15:04, ред.
    А ты, что не в курсе? Сдал Спартак свою историю, базу в Тарасовке со всеми "потрохами" Тамбову. Спартака уже нет в Тарасовке......, так Тедеско захотел.
    Спартак обитает на другой базе, временно свободную в Тарасовке сдали на пол года в аренду Тамбову.
    что в этом плохого?
    Спартак зарабатывает как может, у него же нет газового-бюджетного вентиля.
    gentlewolf
    gentlewolf
    вчера в 14:15
    Да ты Леша мало каши ел, оказывается?
    makkie
    makkie
    вчера в 14:05
    Заголовок жареный, а по факту всё нравится в Тарасовке.
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце ответил stavr74
    вчера в 13:53
    А что ты тут делаешь???
    А ты, что не в курсе? Сдал Спартак свою историю, базу в Тарасовке со всеми "потрохами" Тамбову.
    Спартака уже нет в Тарасовке......, так Тедеско захотел.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 13:51, ред.
    Тамбовцев другим борщом кормят....
    Обычным.....
    stavr74
    stavr74
    вчера в 13:41
    А что ты тут делаешь???
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