Защитник «Тамбова»: «Ничего сверхъестественного в тарасовском борще нет»

Защитник «Тамбова» Алексей Грицаенко поделился впечатлениями от жизни на базе «Спартака».
Переезд сюда, в Тарасовку, дался хорошо. Здесь удобно, созданы все условия для того, чтобы готовиться к оставшимся играм. Главное, у нас есть место, где мы можем хорошо питаться, восстанавливаться и тренироваться.
Легендарный тарасовский борщ? Питание тут очень нравится. Борщ однажды ел. Ничего сверхъестественного не заметил. Наверное, для иностранцев, которые впервые сюда приехали, он стал открытием. Но здесь действительно все вкусно, полезно и качественно. К примеру, рис не простой, а бурый. То есть даже на такие мелочи делается упор.
Это лучшая база по питанию среди тех, на которых были? В «Краснодаре» с этим тоже порядок. Большой выбор на завтрак, обед, ужин. Что тут, что в «Краснодаре» каждый футболист всегда может найти для себя что-то по вкусу. Но в Тарасовке отмечу каши! Лучше на завтрак не ел нигде.
Чья база круче — «Краснодара» или «Спартака»? Для «Спартака», увы, без шансов. С «Краснодаром» вообще тяжело кому-то сравниться.
Я ответил на вопрос спартача, который не знает, что там делает игрок Тамбова.
stavr74
Сегодня 18:41
А что ты тут делаешь???
Человек спросил, я ему ответил. Ты наверное ему должен был написать, просветить, а то за Спартак болеет и не знает.
Тем более какой то газовый вентиль упомянул, наверное ваш украинский, но мне и до него нет дела.
Я ответил на вопрос спартача, который не знает, что там делает игрок Тамбова.
stavr74
Сегодня 18:41
А что ты тут делаешь???
Человек спросил, я ему ответил. Ты наверное ему должен был написать, просветить, а то за Спартак болеет и не знает.
Тем более какой то газовый вентиль упомянул, наверное ваш украинский, но мне и до него нет дела.
что в этом плохого?
Спартак зарабатывает как может, у него же нет газового-бюджетного вентиля.
что в этом плохого?
Спартак зарабатывает как может, у него же нет газового-бюджетного вентиля.
Спартака уже нет в Тарасовке......, так Тедеско захотел.
Спартака уже нет в Тарасовке......, так Тедеско захотел.
Обычным.....
Обычным.....