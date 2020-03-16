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Ал. Денисов: «Против кого сложнее всего играть? Против Дзюбы»

вчера, 12:46

Защитник тульского «Арсенала» Александр Денисов рассказал о том, против какого атакующего футболиста тяжелее всего играть.

В нынешнем сезоне больше всего запомнился матч со «Спартаком» в ноябре. Нам удалось преодолеть полосу неудач, эта победа особенно ценна. У «Спартака» незадолго до этого сменился тренер, они обыграли «Локомотив», а тут мы приехали и взяли три очка.

Против кого из атакующих игроков в РПЛ сложнее играть? Против Дзюбы. Парень габаритный, обладает многими хорошими качествами. Смотрел, как «Зенит» играл в Лиге чемпионов, а Артем расталкивал защитников.

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Сп62
Сп62
вчера в 13:07
Конечно, сложнее. Он постоянно падает.
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