Ал. Денисов: «Против кого сложнее всего играть? Против Дзюбы»

Защитник тульского «Арсенала» рассказал о том, против какого атакующего футболиста тяжелее всего играть.

В нынешнем сезоне больше всего запомнился матч со «Спартаком» в ноябре. Нам удалось преодолеть полосу неудач, эта победа особенно ценна. У «Спартака» незадолго до этого сменился тренер, они обыграли «Локомотив», а тут мы приехали и взяли три очка.