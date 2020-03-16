Чернов: «Еврокубки? Говорить об этом еще рано»

Защитник «Ростова» прокомментировал игру с «Локомотивом» в матче 22-го тура РПЛ .

Первые 30 минут мы играли лучше, но те восемь минут полностью перевернули ход матча. Первый гол — фантастический удар Крыховяка, следом были ещё две контратаки от «Локо». Мы верили, что сможем ещё забить, но, увы, получился только один гол.

Еврокубки? Говорить об этом еще рано. Есть восемь туров, смотреть на очки будем в конце сезона.