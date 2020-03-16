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Чернов: «Еврокубки? Говорить об этом еще рано»

вчера, 12:09
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 3Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Защитник «Ростова» Евгений Чернов прокомментировал игру с «Локомотивом» в матче 22-го тура РПЛ.

Первые 30 минут мы играли лучше, но те восемь минут полностью перевернули ход матча. Первый гол — фантастический удар Крыховяка, следом были ещё две контратаки от «Локо». Мы верили, что сможем ещё забить, но, увы, получился только один гол.

Еврокубки? Говорить об этом еще рано. Есть восемь туров, смотреть на очки будем в конце сезона.

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MaxRnD
MaxRnD
вчера в 14:26
Песьяков + Хаджикадунич - балласт
ДСА
ДСА
вчера в 12:53
Пятое место должны занять, не ниже.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 12:46
Если ЧР доиграют, "Ростов" в ЕК не попадет.
Карпин не тренер, он просто болтун.
Сп62
Сп62 ответил Трезвый повар
вчера в 12:44
Это, наверное, был Журавель.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 12:15
Зачем журналист задаёт игроку вопросы про еврокубки за 8 туров до конца? Вот и получил ожидаемый ответ "Говорить об этом еще рано"
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