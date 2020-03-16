Защитник «Тамбова»: «Не понимаю здоровых людей, которые надевают маску»

Защитник «Тамбова» поделился мнением об эпидемии коронавируса.

Стали ли нас больше проверять? В нашей команде — нет. Летел домой и попал на один рейс с молодежкой «Краснодара», они возвращались после матча со «Спартаком». Я их встречаю в аэропорту, а они все в масках. Спрашиваю: «У вас все болеют?»

Не понимаю здоровых людей, которые надевают маску, — она же может сделать только хуже. Не понимаю, когда по аэропорту процентов семьдесят ходят в этих масках, думая, что та их защитит. Мы сейчас с супругой разговаривали, у нее паника. Она говорит, что с появлением ребенка стала такой. А за себя я вообще не переживаю. Даже находясь здесь, в Тарасовке, уезжал в город на такси. В метро заходить не боюсь, но просто лишний раз этого не делаю. Опять же, из-за того, что я знаю, что полечу потом к ребенку.

Есть чувство, что это уже где-то рядом? У меня — нет. Да, читаю новости, понимаю, что теоретически все возможно, но я не во все верю. Это же все надо кому-то раскрутить, как обычно. Так что не обращаю внимания и не делаю на этом акцент. Не знаю почему, но я спокоен. Чем больше станешь загоняться, тем будет хуже. Вообще не думаю об этом, а если кто-то и затрагивает эту тему, то отшучиваюсь.