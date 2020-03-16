ГлавнаяНовости

Защитник «Тамбова»: «Не понимаю здоровых людей, которые надевают маску»

вчера, 12:27

Защитник «Тамбова» Алексей Грицаенко поделился мнением об эпидемии коронавируса.

Стали ли нас больше проверять? В нашей команде — нет. Летел домой и попал на один рейс с молодежкой «Краснодара», они возвращались после матча со «Спартаком». Я их встречаю в аэропорту, а они все в масках. Спрашиваю: «У вас все болеют?»

Не понимаю здоровых людей, которые надевают маску, — она же может сделать только хуже. Не понимаю, когда по аэропорту процентов семьдесят ходят в этих масках, думая, что та их защитит. Мы сейчас с супругой разговаривали, у нее паника. Она говорит, что с появлением ребенка стала такой. А за себя я вообще не переживаю. Даже находясь здесь, в Тарасовке, уезжал в город на такси. В метро заходить не боюсь, но просто лишний раз этого не делаю. Опять же, из-за того, что я знаю, что полечу потом к ребенку.

Есть чувство, что это уже где-то рядом? У меня — нет. Да, читаю новости, понимаю, что теоретически все возможно, но я не во все верю. Это же все надо кому-то раскрутить, как обычно. Так что не обращаю внимания и не делаю на этом акцент. Не знаю почему, но я спокоен. Чем больше станешь загоняться, тем будет хуже. Вообще не думаю об этом, а если кто-то и затрагивает эту тему, то отшучиваюсь.

Коронавирус и футбол

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
В «Оренбурге» не против приостановки РПЛ из-за коронавируса
Вчера, 23:53 Комментарии2
Федотов: «Сможем подвести Рами к составу „Сочи“ благодаря приостановке РПЛ»
Вчера, 23:34 Комментарии0
Аршавин: «Малком ещё не до конца вписан в игру „Зенита“»
Вчера, 23:13 Комментарии0
Федотов: «Кокорин сейчас — сильнейший из российских форвардов»
Вчера, 22:41 Комментарии4
Божович: «Наша проблема — в реализации»
Вчера, 22:27 Комментарии2
Спортдир «Тамбова» — о победе над «Крыльями»: «Снимаю перед парнями шляпу»
Вчера, 22:24 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 14:21
как сам приболеешь - то поймёшь...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 13:52
Так. Запомнить надо его фамилию.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 13:06
Ну и не понимай ! Видать мало болел или на себя наср...ть ! ))
EAGinLE
EAGinLE
вчера в 13:03
Кто хочет тот и надевает .
Caniggia
Caniggia
вчера в 13:03
Паникёры и очконавты просто.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:54
Они считают себя больными.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 12:50
Авось, он силен.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100