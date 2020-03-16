Овчинников — о диете: «Ем всего один раз в день»

Тренер ЦСКА рассказал о том, как ему удается поддерживать хорошую физическую форму в 49 лет.

У меня всегда была генетическая склонность к полноте — не как у Виктора Савельича Онопко, который сколько угодно съест и не поправляется. Впервые я ощутимо поправился, когда начал заниматься спортом. Родился я не хлюпиком, но и не крепким — я называю таких рахитосными. Здоровье было не богатырским, решили укреплять его плаванием, футболом, единоборствами. От них я вообще из худого стал квадратным. Всю футбольную жизнь вопрос веса не исчезал. Он у меня был большой, но половина — груда мышц. Весил бы я 105 — да, это стало бы проблемой. Но играл я неплохо, приносил пользу, нареканий не получал — так и зачем что-то менять? Мысль о похудении пришла в Португалии. Прюдомм в «Бенфике», Пандуру в «Порту» и другие опытные партнеры говорили: «Ты в порядке, но если вес убрать — будешь еще круче». Я тогда еще был молодой, а они готовились завершить карьеру и уже примеряли на себя скорее роль тренеров, пытались мне помогать, а я к ним прислушивался. Понял, что ничем не рискую, и решил попробовать.

Начал думать, как скинуть. От завтрака отказался легко: я в принципе никогда не завтракаю, не люблю с детства. Днем могу ограничиться одним кофе, в отсутствие обеда не страдаю. Совсем не есть тоже нельзя, так что самой сложной задачей стало минимизировать последствия ужина. Я пошел простым путем: заказывал себе большую вкусную рыбу, и все. К ней кола или пепси, это я всегда любил. Так я выработал необходимую норму еды, которая мне нужна вечером. Все, больше я ни разу за день не ем. За два месяца сбросил девять килограмм и, пока играл, не срывался. Испытывал ли стресс? Нет, я же сам для себя ввел эту диету. Приспособился к ней без особых проблем и до сих пор питаюсь в таком режиме: один раз в день вечером.