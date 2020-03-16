ГлавнаяНовости

Овчинников — о диете: «Ем всего один раз в день»

вчера, 11:59

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников рассказал о том, как ему удается поддерживать хорошую физическую форму в 49 лет.

У меня всегда была генетическая склонность к полноте — не как у Виктора Савельича Онопко, который сколько угодно съест и не поправляется. Впервые я ощутимо поправился, когда начал заниматься спортом. Родился я не хлюпиком, но и не крепким — я называю таких рахитосными. Здоровье было не богатырским, решили укреплять его плаванием, футболом, единоборствами. От них я вообще из худого стал квадратным. Всю футбольную жизнь вопрос веса не исчезал. Он у меня был большой, но половина — груда мышц. Весил бы я 105 — да, это стало бы проблемой. Но играл я неплохо, приносил пользу, нареканий не получал — так и зачем что-то менять? Мысль о похудении пришла в Португалии. Прюдомм в «Бенфике», Пандуру в «Порту» и другие опытные партнеры говорили: «Ты в порядке, но если вес убрать — будешь еще круче». Я тогда еще был молодой, а они готовились завершить карьеру и уже примеряли на себя скорее роль тренеров, пытались мне помогать, а я к ним прислушивался. Понял, что ничем не рискую, и решил попробовать.

Начал думать, как скинуть. От завтрака отказался легко: я в принципе никогда не завтракаю, не люблю с детства. Днем могу ограничиться одним кофе, в отсутствие обеда не страдаю. Совсем не есть тоже нельзя, так что самой сложной задачей стало минимизировать последствия ужина. Я пошел простым путем: заказывал себе большую вкусную рыбу, и все. К ней кола или пепси, это я всегда любил. Так я выработал необходимую норму еды, которая мне нужна вечером. Все, больше я ни разу за день не ем. За два месяца сбросил девять килограмм и, пока играл, не срывался. Испытывал ли стресс? Нет, я же сам для себя ввел эту диету. Приспособился к ней без особых проблем и до сих пор питаюсь в таком режиме: один раз в день вечером.

Ранее Сергей Овчинников прокомментировал решение голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева завершить карьеру в сборной России.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
В «Оренбурге» не против приостановки РПЛ из-за коронавируса
Вчера, 23:53 Комментарии2
Федотов: «Сможем подвести Рами к составу „Сочи“ благодаря приостановке РПЛ»
Вчера, 23:34 Комментарии0
Аршавин: «Малком ещё не до конца вписан в игру „Зенита“»
Вчера, 23:13 Комментарии0
Федотов: «Кокорин сейчас — сильнейший из российских форвардов»
Вчера, 22:41 Комментарии4
Божович: «Наша проблема — в реализации»
Вчера, 22:27 Комментарии2
Спортдир «Тамбова» — о победе над «Крыльями»: «Снимаю перед парнями шляпу»
Вчера, 22:24 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
makkie
makkie
вчера в 14:12, ред.
Шюррле не говорите, а то и так как скелет - а если один раз в день кушать будет, совсем исчезнет :)
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 14:06
Сколько раз перекусываеш?
drug01
drug01
вчера в 13:14
Действуют старые запасы со сборов !!!!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 13:10
В Институт питания его ! Срочно !
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:23, ред.
Кушать надо несколько раз в день небольшими порциями. Исключив, при этом, жареную, копчёную, острую пищу, сладости, выпечку, белый хлеб. А также уменьшить количество соли в рационе. Ну, и всякие колы и пепси, ессно! Я таким путём похудел на 23 кг за два года (с 93 до 70). Правда, и алкоголь убрал ПОЛНОСТЬЮ 😄😉😃 Всем – здоровья!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100