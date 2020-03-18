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Вейналдум: «Клопп сделал меня универсальным футболистом»

сегодня, 08:20

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум поделился мнением о наставнике клуба Юргене Клоппе:

Я стал более универсальным футболистом в «Ливерпуле». Раньше я играл только в атаке. После чемпионата мира в 2014 году я опустился в центр полузащиты и больше не играл в атаке.

Клопп увидел меня в еще более оборонительной роли, где необходимо быть универсалом. Это не всегда легко, потому что я привык к более атакующей игре, но это помогло мне спрогрессировать. Теперь я куда более совершенный игрок, чем был до перехода в «Ливерпуль».

Клопп вернул клуб на свое место. Он привнес свое видение в команду. Игроки обожают Юргена, потому что он заботится о них. С ним приятно работать, к тому же ты прогрессируешь, играя у него. Он стал важным человеком для меня, с которым было много личных бесед. У нас отличные отношения как во время игры, так и вне поля.

«Ливерпуль» хочет продлить контракт с Вейналдумом до 2023 года. 

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