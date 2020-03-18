Мерсон: «За „Ливерпуль“ все переживают. Отрыв „Сити“ никого бы не волновал»

Бывший игрок «Арсенала» высказался на тему возможного досрочного завершения чемпионата Англии.

«Ливерпуль» впереди на 25 очков. Если я завтра сыграю в снукер со своим товарищем, и мне нужно будет 25 очков, чтобы выиграть, он скажет: «Игра завершена, нет смысла продолжать». Но в течение следующей недели или двух я буду говорить: «Но ведь я мог бы победить!»

Вы действительно переживаете за них. 30 лет ожидания победы в АПЛ . Если бы «Манчестер Сити» был на 25 очков впереди, это бы никого не волновало! Потому что они уже выигрывали чемпионат. «Ливерпуль» не побеждал на протяжении 30 лет! Это как фильм.

Я действительно переживаю за них. Даже если вы дадите им трофей сейчас, математически чемпионат ещё не выигран. Я знаю, что по сути они победили, мы все это знаем, но это не одно и то же! И это обидно.