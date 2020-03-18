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Экс-игрок «Ливерпуля»: «Мы должны любыми способами доиграть сезон в АПЛ»

сегодня, 05:58

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Реднапп поделился мнением о возможности досрочного завершения сезона в АПЛ из-за пандемии коронавируса.

Завершить сезон досрочно будет совершенно несправедливо. В этом нет никакого смысла. Я считаю, что мы любыми способами должны доиграть нынешний сезон, если это возможно. Осталось 9 туров.

Если оставить всё как есть и отдать победу «Ливерпулю», а в Чемпионшип отправить «Борнмут», «Астон Виллу» и «Норвич»... Можете себе представить, сколько шума это вызовет? Начнётся хаос. В данной ситуации я думаю, что нам необходимо доиграть этот чемпионат.

Разумеется, можно было бы вручить кубок чемпиона «Ливерпулю». Нет человека в мире, который считает, что «красные» не заслужили чемпионский титул в этом году, но важно, чтобы всё было сделано по уму.

Экс-защитник «Арсенала» Тони Адамс ранее выразил мнение, что «Ливерпуль» не следует признавать чемпионом Англии.

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Все комментарии
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 08:09
Вообще надо водит правило :ОТРЫВ 20 ОЧКОВ...МОЖНО ВРУЧИТЬ КУБОК...
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 07:29
Мы ЗА
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:13
Надо...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 06:38
Все понимают, что Ливер более чем заслужил победу в чемпионате, но в истории так и останется "чемпионы по причине остановки чемпионата". Звучит как то не полноценно. Надо доиграть и получить вполне заслуженное чемпионство, что бы уже, никто не мог против слово сказать.
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