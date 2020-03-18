Экс-игрок «Ливерпуля»: «Мы должны любыми способами доиграть сезон в АПЛ»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Реднапп поделился мнением о возможности досрочного завершения сезона в АПЛ из-за пандемии коронавируса.
Завершить сезон досрочно будет совершенно несправедливо. В этом нет никакого смысла. Я считаю, что мы любыми способами должны доиграть нынешний сезон, если это возможно. Осталось 9 туров.
Если оставить всё как есть и отдать победу «Ливерпулю», а в Чемпионшип отправить «Борнмут», «Астон Виллу» и «Норвич»... Можете себе представить, сколько шума это вызовет? Начнётся хаос. В данной ситуации я думаю, что нам необходимо доиграть этот чемпионат.
Разумеется, можно было бы вручить кубок чемпиона «Ливерпулю». Нет человека в мире, который считает, что «красные» не заслужили чемпионский титул в этом году, но важно, чтобы всё было сделано по уму.
Экс-защитник «Арсенала» Тони Адамс ранее выразил мнение, что «Ливерпуль» не следует признавать чемпионом Англии.