Экс-игрок «Ливерпуля»: «Мы должны любыми способами доиграть сезон в АПЛ»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии поделился мнением о возможности досрочного завершения сезона в АПЛ из-за пандемии коронавируса.

Завершить сезон досрочно будет совершенно несправедливо. В этом нет никакого смысла. Я считаю, что мы любыми способами должны доиграть нынешний сезон, если это возможно. Осталось 9 туров.

Если оставить всё как есть и отдать победу «Ливерпулю», а в Чемпионшип отправить «Борнмут», «Астон Виллу» и «Норвич»... Можете себе представить, сколько шума это вызовет? Начнётся хаос. В данной ситуации я думаю, что нам необходимо доиграть этот чемпионат.

Разумеется, можно было бы вручить кубок чемпиона «Ливерпулю». Нет человека в мире, который считает, что «красные» не заслужили чемпионский титул в этом году, но важно, чтобы всё было сделано по уму.