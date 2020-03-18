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Клопп: «Фирмино – игрок мирового класса и связующее звено на поле»

сегодня, 07:57

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о нападающем мерсисайдцев Роберто Фирмино.

Роберто – связующее звено на поле. Крайне редко можно встретить настолько неэгоистичного человека, как Бобби.

Ему действительно нравится отдавать передачи. Да, потом он осознаёт: «Я не забивал на протяжении 4-5 недель». Но это не имеет для него значения, так как его бескорыстность невероятна. Нет, правда, это игрок мирового класса. Потрясающий парень.

Ранее сообщалось о том, что с агентами Фирмино контактировала «Бавария».

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ilyafrom
ilyafrom
сегодня в 09:33
Зато Клопп не тренер мирового класса
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