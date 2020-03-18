Клопп: «Фирмино – игрок мирового класса и связующее звено на поле»

Главный тренер «Ливерпуля» высказался о нападающем мерсисайдцев .

Роберто – связующее звено на поле. Крайне редко можно встретить настолько неэгоистичного человека, как Бобби.

Ему действительно нравится отдавать передачи. Да, потом он осознаёт: «Я не забивал на протяжении 4-5 недель». Но это не имеет для него значения, так как его бескорыстность невероятна. Нет, правда, это игрок мирового класса. Потрясающий парень.