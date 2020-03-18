Гюндоган: «Ла Лига очень привлекательна, но я счастлив в Манчестере»

Полузащитник «Манчестер Сити» прокомментировал слухи о том, что в прошлом мог оказаться игроком «Реала», а также поделился мнением о чемпионате Испании.

— Это правда, что в 2013 году вы могли перейти в «Реал»?

— В том году были переговоры со многими клубами, это правда. Не только с испанскими, но и с итальянскими. Но я не могу раскрыть большего и рассказать, что происходило за кадром. Это останется между клубами и мной.

— Вы не можете отрицать, что с вашими качествами идеально бы вписались в испанский футбол. Вы бы не хотели поиграть в Испании?

— Испанская лига – одна из лучших в мире. Она очень привлекательна, я не могу этого отрицать. Но я совсем недавно продлил свой контракт, и я счастлив в Манчестере.