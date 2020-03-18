Покупай его скорей! Лучший форвард для «Реала» — это…

1584549034

сегодня, 19:30

Проект «Лука Йович» провалился, Бензема стал заложником своего альтруизма, а «Реалу» нужен истинный финишер. «Соккер.ру» просит кандидатов отозваться.

В нынешнем сезоне «Реал» недобрал изрядное количество очков, потому что в атаке «Королевского клуба» нет человека, который любит и умеет безжалостно ставить точку. После ухода Криштиану Роналду эту роль никто так и не освоил, и хотя результативность Карима Бензема пошла вверх, француз не стал в одночасье истинным наконечником. Располагаясь в центре нападения, он действует в «интеллектуальной» манере, берет на себя функции разыгрывающего, охватывает широкий фронт.

И это правда, что мало кто в мире так умеет, Бензема идеально обеспечивает Зидану модель игры с блуждающим форвардом, но иногда (очень часто) «Реалу» категорически не хватает нападающего, который нападает: открывает спину защитникам, ждет передач внутри штрафной, всегда готов сыграть на опережении. Предполагалось, что эти обязательства возьмет на себя Лука Йович, однако серб не смог перенести свои успехи в рядах «Айнтрахта» на «Реал», а еще проиграл в сражении с «медными трубами», на что намекает уход из семьи к хищной силиконовой модели. Проблема очевидна, метод решения — тоже.

Кто в «Реал» с голами придёт?

Бензема такой, какой есть. В рамках своего амплуа он выдающийся футболист, но выраженным завершителем не является. И вообще такого человека у «Реала» нет, поэтому единственный путь — выход на рынок. Не удивительно, что в последнее время с «Королевским клубом» связывают серьезных форвардов, но все ли они подходят под задачу?

Зидан не связывает себя определенным игровым стилем, можно сказать, что его философия — искать пути наименьшего сопротивления, в том числе, отталкиваясь от качеств соперников. Парадоксально (на самом деле, нет), но у «Реала» лучше получается решать сложные тактические задачки, а вот когда нужна в хорошем смысле примитивная игра — вечно не хватает последних ударов.

Если исход встречи решается в «шахматном» порядке, большую роль играет полузащита — сильнейшее звено «Реала». Здесь опыт и мастерство Крооса и Модрича, класс и мощь Каземиро, мозги Иско и неуемная энергия Вальверде. С помощью пяти этих звеньев и «химических реакций» между ними Зидан может загнать под плинтус любого соперника, хотя даже в тактически выигранных матчах не всегда удавалось выиграть по счету из-за слабой эффективности нападения. Самый яркий пример — Класико в первом круге.

Но в таких матчах, как против «Мальорки» и «Леванте» (поражения по 0:1), «сливочным» требовалось забить больше не самых сильных оппонентов, для чего хватило бы прямолинейного построения игры «от себя» и четкой реализации. Этого-то «Реал» и лишен. Зато вы легко можете себе представить форварда, который способен придать сильной и сыгранной команде завершенный вид в такой игровой модели.

Лаутаро Мартинес («Интер»; Аргентина)

Мартинес — идеально подходящий преемник для Луиса Суареса в «Барселоне», которая даже без Гвардиолы больше «Реала» любит играть в контроль и создавать моменты в позиционных атаках. Если мадридцы интересуются Лаутаро, то только в пику «Барселоне», но, скорее всего, это агентские игры, чтобы вытрясти из каталонцев побольше чеканных монеток. Мартинес — прыткий, негабаритный, лучший футбол он показывает в паре со здоровенным дядюшкой Лукаку. Кстати, если выбирать из двух форвардов «Интера», то бельгиец подходит «Реалу» больше: Ромелу в хорошей форме — это такой подвижный таран.

Мауро Икарди ( ПСЖ , в аренде из «Интера»; Аргентина)

Еще один аргентинец, по трансферу которого нужно договариваться с «Интером». Этот сезон Мауро проводит в ПСЖ , но в последнее время играл нечасто, а еще ходят упорные слухи о натянутых отношениях с Неймаром и Мбаппе. Икарди — квалифицированный нападающий, но очень непростой парень, тем более «Реалу» придется иметь дело не только с ним, но и с его благоверной и известным образом приобретенной супругой Вандой Нарой. Связываться с этой семейкой — себе дороже, хотя подписать аргентинца можно за вполне приемлемую сумму.

Килиан Мбаппе ( ПСЖ ; Франция)

Мбаппе — «галактикос», о котором мечтает Флорентино Перес, но ПСЖ выстраивает бастион вокруг Килиана и готов приносить любые жертвы, лишь бы французский форвард оставался в Париже. «Реалу», Зидану и Пересу попросту нечем крыть, да и семья Мбаппе себя уже проявила на фронте высасывания денег из клуба. Килиан уже не мальчик, который в детстве мечтал о «Реале» и работе с кумиром Зизу, у него есть вполне конкретный бизнес-план.

Если «Королевский клуб» перещеголяет ПСЖ в плане щедрости, то все может быть, но нужно ли сотрудничество, пусть даже с суперфутболистом, которое строится полностью на деньгах? Мбаппе способен добавить «Реалу» тех качеств, которых ему не хватает, но возможный трансфер не получается рассматривать «в вакууме», а шлейф сложился уже понятный: плати или проваливай. Или просто проваливай.

Харри Кейн («Тоттенхэм»; Англия)

Кейн — это тот футболист, к которому «Реал» присматривается не первый год, но Харри очень долго хотел играть за «Тоттенхэм» и рассчитывал добиться успеха со «шпорами» на ногах. Не удалось, разочаровался, как и отправленный в отставку Почеттино, готов принять новый вызов. Кейна можно заманить на «Сантьяго Бернабеу», но нужно ли? Британцы специфически играют за пределами Альбиона, хотя это вроде та самая «примитивность», которую ищет «Реал» в атаке. Харри стабильный, но не гибкий, поэтому я вообще не уверен, что у него пойдет в любой новой команде, особенно за пределами АПЛ . «Мадрид» точно готов рискнуть деньгами в погоне за доказательством, что Кейн подходит не только для внутреннего пользования?

Эрлинг Холанд («Боруссия Дортмунд»; Норвегия)

«Реал» будет прав, если сделает Холанда своей главной трансферной целью. Кто-то может сказать, что нужно было забирать Эрлинга еще этой зимой из «Зальцбурга», но вспомните: норвежец выбирал клуб, где ему дадут играть, «Реал» точно не был готов к такому повороту. В «Боруссии» наберется опыта в топ-чемпионате, а забрать его можно будет почти даром в 2022 году, когда вступит в силу пункт об отступных в размере 75 млн евро.

Но «Реалу» нужен форвард здесь и сейчас, поэтому попытаются убедить Эрлинга, а заодно опередить конкурентов. Придется предложить «Боруссии» больше, но Холанд того стоит: речь о блестящем «природном» нападающем, который бежит, бьет и забивает. Важным фактором в пользу «Королевского клуба» для норвежца может стать соотечественник Эдегор, которого со следующего сезона Зидан планирует наигрывать на позиции Модрича. «Реал» продал Роналду и упустил возможности подписать нападающих, которые оттеняли бы Бензема. Оставить Холанда без белоснежной футболки будет ошибкой.