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Гюндоган: «Я перешёл в „Ман Сити“ из-за Гвардиолы»

сегодня, 11:17

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган заявил, что перешел в стан «горожан» в 2016 году из-за главного тренера команды Хосепа Гвардиолы.

Гвардиола является одной из основных причин, почему я перешел в «Манчестер Сити» в 2016 году, да и эта же причина поспособствовала продлению моего контракта с клубом в прошлом году.

Хосеп очень харизматичный, это всегда заставляет вас выкладываться более чем на 100 процентов не только в матчах, но и на тренировках. Его видение игры также идеально подходит моему стилю.

Недавно Илкай прокомментировал слухи о том, что в прошлом мог оказаться игроком «Реала».

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