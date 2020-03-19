Гюндоган: «Я перешёл в „Ман Сити“ из-за Гвардиолы»

Полузащитник «Манчестер Сити» заявил, что перешел в стан «горожан» в 2016 году из-за главного тренера команды .

Гвардиола является одной из основных причин, почему я перешел в «Манчестер Сити» в 2016 году, да и эта же причина поспособствовала продлению моего контракта с клубом в прошлом году.

Хосеп очень харизматичный, это всегда заставляет вас выкладываться более чем на 100 процентов не только в матчах, но и на тренировках. Его видение игры также идеально подходит моему стилю.