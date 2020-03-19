Иммобиле: «Как-то я поинтересовался у Месси, почему он назвал сына Чиро»

Нападающий «Лацио» рассказал о своем отношении к и .

Мне бы хотелось обменяться футболками с Месси. С Роналду я уже обменивался после одного из первых его матчей в составе «Ювентуса».

С Месси я встречался, мы сделали совместное фото, хотя он тогда не играл, это был товарищеский матч между Италией и Аргентиной. Мы поговорили о его сыне, я поинтересовался, почему он назвал его Чиро.