ГлавнаяНовости

Иммобиле: «Как-то я поинтересовался у Месси, почему он назвал сына Чиро»

сегодня, 10:43

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле рассказал о своем отношении к Криштиану Роналду и Лионелю Месси.

Мне бы хотелось обменяться футболками с Месси. С Роналду я уже обменивался после одного из первых его матчей в составе «Ювентуса».

С Месси я встречался, мы сделали совместное фото, хотя он тогда не играл, это был товарищеский матч между Италией и Аргентиной. Мы поговорили о его сыне, я поинтересовался, почему он назвал его Чиро.

Ранее Чиро поделился впечатлениями от работы под началом разных тренеров в своей карьере.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Альбертини: «„Милану“ нужна стабильность»
Сегодня, 12:58 Комментарии0
Пасторе: «Именно игроки „Ромы“ решили не лететь на матч с „Севильей“»
Сегодня, 12:55 Комментарии0
Райола: «Погба переживает трудные времена»
Сегодня, 12:29 Комментарии2
Алиев: «Я думаю, что коронавирус — это фэйк»
Сегодня, 12:13 Комментарии3
Маркизио: «Полузащита не является слабым звеном команды Сарри»
Сегодня, 11:55 Комментарии1
Маркизио: «Я был бы очень рад, если бы Погба вернулся в „Юве“»
Сегодня, 11:51 Комментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Шатаут
Шатаут
сегодня в 12:23
В честь будущего обладателя ЗБ....
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 11:59
Видимо, Месси ответил: "Имя нравится. А ты кто?" :))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100