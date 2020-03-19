Кьеллини: «Мы заперты дома, но пытается проводить время активно»

Капитан «Ювентуса» рассказал о своем отношении к эпидемии коронавируса.

Наш мир иногда заставляет вас терять контакт с реальностью. Этот период позволяет вам понять, что все люди одинаковы. Теперь я всегда жду возможности провести время со своими дочерьми.

Сейчас мы заперты дома, но пытается проводить время активно, не забывая помогать системе здравоохранения, которая переживает тяжелый период и нуждается в нас. Одно я уверен, что через несколько месяцев мы уже будем наслаждаться футболом.