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Кьеллини: «Мы заперты дома, но пытается проводить время активно»

сегодня, 09:26

Капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассказал о своем отношении к эпидемии коронавируса. 

Наш мир иногда заставляет вас терять контакт с реальностью. Этот период позволяет вам понять, что все люди одинаковы. Теперь я всегда жду возможности провести время со своими дочерьми. 

Сейчас мы заперты дома, но пытается проводить время активно, не забывая помогать системе здравоохранения, которая переживает тяжелый период и нуждается в нас. Одно я уверен, что через несколько месяцев мы уже будем наслаждаться футболом. 

Ранее стало известно, что хавбек «Ювентуса» Блез Матюиди заразился коронавирусом.

Коронавирус и футбол

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