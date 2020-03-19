Защитник «Челси» Томори: «Джон Терри был для меня источником вдохновения»

Защитник «Челси» поделился впечатлениями от игры вместе с бывшим капитаном «синих» .

Конечно, в клубе был Терри, который пробился в основную команду из академии, и он был тем, с кого я брал пример, когда мечтал о том, чтобы оказаться в главной команде.

С того момента, когда он стал игроком главной команды «Челси», многое изменилось, и клуб сделал огромный шаг вперед: теперь в матчах задействовано больше игроков академии.

В последние годы очень много выпускников академии вплотную подходили к этому уровню, но, возможно, у них не получалось закрепиться в команде, в отличие от той молодежи, которая смогла сделать это в текущем сезоне.

Джей Ти был для нас источником вдохновения, надеждой на то, что мы сможем получить шанс в «Челси», и это стало мотивацией. Если ты однажды дебютируешь за главную команду, самым важным становится закрепиться в составе, гарантировать себе место, стараться поразить тренера, произвести впечатление.