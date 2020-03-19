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Иммобиле: «Клопп не похож на Эмери и Конте, он многое дал мне в карьере»

сегодня, 09:36

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле поделился впечатлениями от работы под началом разных тренеров в своей карьере.

Тренировки в Испании сильно похожи на тренировки в Италии. Эмери является тактиком, он немного напоминает мне Конте в своем отношении к играм. Клопп — совершенно другой. Он посвящал тренировки работе с мячом, мы постоянно двигались, ни на секунду не останавливаясь. Он дал мне многое в моей карьере.

Индзаги, очевидно, дает более итальянский стиль, но он очень хорошо совмещает качества других менеджеров в себе. С мячом очень много работы и уделятся время тактике.

Недавно Чиро повторил рекорд Серии А, который в сезоне 1958/59 установил Антонио Аджелилло.

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cska minus
cska minus
сегодня в 09:40
Клопп физрук)
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