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Деспотович: «Будет большой проблемой, если введут карантин в Оренбурге»

сегодня, 21:20

Форвард «Оренбурга» Джордже Деспотович поделился мнением о приостановке РПЛ из-за угрозы распространения коронавируса:

Всем скучно без футбола. Нам дали пять дней выходных. Каждый занимается дома, в тренажёрном зале. Пока никто точно не знает — продолжится ли чемпионат. В Оренбурге остались только легионеры, все остальные улетели по домам. Надеемся, что все быстро пройдет, и будем дальше спокойно жить. Пока в Оренбурге все нормально, ни одного зараженного. Но думаю, что это дойдет и сюда. Если будет карантин, то это будет большой проблемой. Без футбола нам тяжело, придется заново набирать форму. 

Отметим, что сегодня в Оренбургской области был зарегистрирован первый случай заражения COVID-19. 

Коронавирус и футбол

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MaxRnD
MaxRnD
сегодня в 22:18, ред.
Большой проблемой может быть не карантин, а комендантский час
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