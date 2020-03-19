Деспотович: «Будет большой проблемой, если введут карантин в Оренбурге»

Форвард «Оренбурга» поделился мнением о приостановке РПЛ из-за угрозы распространения коронавируса:

Всем скучно без футбола. Нам дали пять дней выходных. Каждый занимается дома, в тренажёрном зале. Пока никто точно не знает — продолжится ли чемпионат. В Оренбурге остались только легионеры, все остальные улетели по домам. Надеемся, что все быстро пройдет, и будем дальше спокойно жить. Пока в Оренбурге все нормально, ни одного зараженного. Но думаю, что это дойдет и сюда. Если будет карантин, то это будет большой проблемой. Без футбола нам тяжело, придется заново набирать форму.