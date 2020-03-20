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Невилл и Каррагер объяснили, почему нужно доиграть сезон в АПЛ

сегодня, 09:22

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл объяснил, почему необходимо доиграть сезон в АПЛ:

Сценарий судного дня заключается в том, чтобы мы не закончили этот сезон. Не понимаю, как можно начать следующий чемпионат, не закончив нынешний. Руководство лиг взяло себе немного времени, чтобы обдумать эту ситуацию.

Разобраться с графиком игр — это последнее, что меня беспокоит. Если бы футболистам пришлось играть каждый день в течение девяти дней, то они сделали бы это. Это был бы захватывающий фестиваль футбола на две недели. Это помогло бы вернуть радость людям.

Также на эту тему высказался экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер:

Я не знаю, как можно остановить этот сезон, когда было вложено столько усилий людей. Как распределять места в зоне Лиги чемпионов и зоне вылета? Если не закончить чемпионат, начнутся судебные дела. Будет неправильно, если АПЛ не продолжится.

Напомним, что пауза в чемпионате Англии продлена до 30 апреля. 

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 10:39
Значит осенью доиграют.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 10:22
Нужно доиграть до официального чемпионства "Ливерпуля".
Чтобы гнусы, типа Моуриньо, потом не ныли о несправедливости.
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 09:55
Доиграют однозначно.
shlomo
shlomo
сегодня в 09:50
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