Невилл и Каррагер объяснили, почему нужно доиграть сезон в АПЛ

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» объяснил, почему необходимо доиграть сезон в АПЛ :

Сценарий судного дня заключается в том, чтобы мы не закончили этот сезон. Не понимаю, как можно начать следующий чемпионат, не закончив нынешний. Руководство лиг взяло себе немного времени, чтобы обдумать эту ситуацию.

Разобраться с графиком игр — это последнее, что меня беспокоит. Если бы футболистам пришлось играть каждый день в течение девяти дней, то они сделали бы это. Это был бы захватывающий фестиваль футбола на две недели. Это помогло бы вернуть радость людям.