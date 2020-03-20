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Венгер: «Теперь мы поняли, что футбол — не самое главное в нашей жизни»

сегодня, 08:22

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, ныне занимающий пост руководителя отдела глобального развития футбола в ФИФА, прокомментировал решение продлить паузу в АПЛ до 30 апреля.

Конечно, я считаю, что приоритетнее для АПЛ — завершить сезон. Понятно, что это вряд ли произойдет до 1 июня, но им в любом случае нужно доиграть сезон.

Людям нужно адаптироваться к новым обстоятельствам. Франции вирус коснулся немного раньше, чем Англии, но мы поняли, что нужно изолироваться. Это нелегко, так как вам нельзя контактировать с более чем 5-10 людьми за день. Я впервые столкнулся с подобным. Мы привыкли откладывать игры по климатическим причинам, но в этот раз все серьезнее. Раньше мы думали, что футбол — главное в нашей жизни, но внезапно поняли, что есть более важные вещи.

Коронавирус и футбол

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ОПС
ОПС
сегодня в 09:21
Все правильно.
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