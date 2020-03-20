Лунин — об арендах: «Все тренеры говорили, что я буду играть»

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сегодня, 09:04

Украинский вратарь «Овьедо» , права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», объяснил, почему редко выходил в составе, играя в аренде за другие испанские клубы.

Первый критерий при переходе – общение с тренером. Другой вопрос, говорит тренер правду или нет. Меня все тренеры, когда брали, говорили, что буду играть. Тут уже верить или нет. Но если не верить главному тренеру, то кому верить?

Ранее Лунин выступал за «Леганес» и «Вальядолид». За полтора сезона 21-летний игрок провел всего 5 матчей.