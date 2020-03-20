Эмери: «Первая игра ПСЖ была с „Барселоной“, вторая – с Айтекином»

Экс-наставник «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери поделился мнением о противостоянии с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2016/17.
В первом матче в Париже подопечные Эмери разгромили «Барселону» со счётом 4:0. В ответной встрече каталонский клуб выиграл 6:1 и пробился в четвертьфинал. Тот матч обслуживала бригада арбитров во главе с Денизом Айтекином.
В том противостоянии у ПСЖ было две игры. Одна против «Барселоны», а другая – против Айтекина. При наличии VAR мы бы точно прошли эту стадию.