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Эмери: «Первая игра ПСЖ была с „Барселоной“, вторая – с Айтекином»

сегодня, 07:42
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона6 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Экс-наставник «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери поделился мнением о противостоянии с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2016/17.

В первом матче в Париже подопечные Эмери разгромили «Барселону» со счётом 4:0. В ответной встрече каталонский клуб выиграл 6:1 и пробился в четвертьфинал. Тот матч обслуживала бригада арбитров во главе с Денизом Айтекином.

В том противостоянии у ПСЖ было две игры. Одна против «Барселоны», а другая – против Айтекина. При наличии VAR мы бы точно прошли эту стадию.

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DEIVID
DEIVID
сегодня в 09:07
А мне понравилось, что с такой трусливой тактикой, которую ты придумал, Барса выкинула Париж из ЛЧ.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 07:55
Айтекин легенда Барселоны вошол в зал славы католонцев как и Эвребе.
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