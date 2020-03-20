Сабо: «У Зинченко скоро свадьба, поэтому перестал попадать в старт „Сити“»

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сегодня, 08:44

Бывший главный тренер сборной Украины и киевского «Динамо» порассуждал о том, почему защитник «Манчестер Сити» стал реже попадать в стартовый состав.

У Зинченко свадьба на носу (смеется), вот он и перестал часто попадать в состав «Манчестер Сити». А если серьезно, то хочется верить, что к самым важным стартам сборной Украины все наши исполнители подойдут в наилучших кондициях, и мы сможем наслаждаться игрой и результатами команды Шевченко.

Не так давно Сабо заявил, что сборная Украины превосходит по качеству игры сборную России.