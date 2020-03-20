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Сабо: «У Зинченко скоро свадьба, поэтому перестал попадать в старт „Сити“»

сегодня, 08:44

Бывший главный тренер сборной Украины и киевского «Динамо» Йожеф Сабо порассуждал о том, почему защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко стал реже попадать в стартовый состав.

У Зинченко свадьба на носу (смеется), вот он и перестал часто попадать в состав «Манчестер Сити». А если серьезно, то хочется верить, что к самым важным стартам сборной Украины все наши исполнители подойдут в наилучших кондициях, и мы сможем наслаждаться игрой и результатами команды Шевченко.

Не так давно Сабо заявил, что сборная Украины превосходит по качеству игры сборную России. 

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Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 09:15
Такому мощному клубу, как "МС", нужен лидер, каковым Зинченко не является. Подыграть партнерам, быть на вторых ролях, сознательно отказаться от роли лидера - это да, в этом весь украинец. Точно так же он играет и в сборной, хотя в ней он просто обязан быть локомотивом команды, учитывая, в каком чемпионате выступает. На месте Зинченко мог быть любой другой футболист, и игра от этого не изменилась бы. Поэтому я не буду удивлен, что в один прекрасный момент Зинченко будет появляться на поле все реже и реже и в конечном итоге окажется в другом клубе. Причем произойдет это тихо и незаметно как для него самого, так и для болельщиков.
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