Сабо: «У Зинченко скоро свадьба, поэтому перестал попадать в старт „Сити“»

Бывший главный тренер сборной Украины и киевского «Динамо» Йожеф Сабо порассуждал о том, почему защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко стал реже попадать в стартовый состав.
У Зинченко свадьба на носу (смеется), вот он и перестал часто попадать в состав «Манчестер Сити». А если серьезно, то хочется верить, что к самым важным стартам сборной Украины все наши исполнители подойдут в наилучших кондициях, и мы сможем наслаждаться игрой и результатами команды Шевченко.
Не так давно Сабо заявил, что сборная Украины превосходит по качеству игры сборную России.