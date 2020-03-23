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Уилкшир: «Отказался от предложения жены выпить водки для дезинфекции»

вчера, 19:31

Бывший защитник «Динамо» и «Терека» австралиец Люк Уилкшир, ныне работающий тренером в «Вуллонгонг Вулвз», рассказал, как на его родине справляются с пандемией коронавируса. 

С понедельника матчи в нашем элитном дивизионе тоже приостанавливаются, поэтому и интересоваться уже нечем. Если же говорить серьезно, то чемпионат Австралии — не самый зрелищный. С вашей Премьер-лигой не сравнить. Но я, конечно, в курсе, что многие страны в последние дни обратили взоры на А-лигу. Везде футбол из-за коронавируса закончился, а здесь продолжался. Пусть и без зрителей.

Неужели у А-лиги совсем нет изюминки? Изюминкой можно назвать уровень жизни в Австралии. Многие едут сюда, чтобы получать удовольствие не только от футбола. Клубы не платят больших денег, поэтому и больших звезд здесь нет. Отмена матчей вела к серьезным финансовым потерям. И пока число заболевших в стране оставалось не таким высоким, как в Европе или США, турнир продолжался. Но сейчас ситуация ухудшилась настолько, что продолжать футбол уже нельзя.

Уже две недели сидим на карантине. Мы стали первой австралийской семьей, ушедшей в самоизоляцию. Знакомые только сейчас последовали нашему примеру, осознав, наконец, степень опасности. Хочется верить, скоро так же поступит все население страны.

Стригу газон, занимаюсь домашними делами. Не так давно срубил несколько высохших деревьев во дворе. Вечером позволяю себе бокал красного вина, что делает меня немного счастливее в изоляции и помогает здоровью. Жена как-то предложила пропустить рюмочку водки для дезинфекции, но я отказался. Где одна стопка, там может быть и две, и три, и еще больше (смеется). Но если кто-то из России захочет прислать мне бутылку водки, буду рад подарку. В Австралии водка не такого качества, как в вашей стране.

В прошлом году Уилкшир посещал тренировку «Динамо». Напомним, что игрок выступал за московский клуб с 2008 по 2014-й и с 2016 по 2017-й.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:38
Зря отказался, теперь никто ему не вышлет
galem72
galem72
вчера в 21:46
Для дезинфекции бесполезно, а вот для наслаждения - почему бы и нет.
4RT
4RT
вчера в 21:12
А жена то, по умнее будет
Footbolista
Footbolista ответил Альфамен
вчера в 20:58
Зависти не больше, чем трофеев у Динамо с Уилкширом...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:31
Конец футболу, Австралия закончила.
Альфамен
Альфамен ответил Footbolista
вчера в 20:30
О Вам прям "пахнет" завистью....Уилкшир был полезен для Динамо
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 19:54
Жена умница и права, надо рюмочку накатить но а если клапан не держит, что можешь вторую и третью и больше так это твоя большая проблема.
Footbolista
Footbolista
вчера в 19:35
Денег срубил...теперь можно и сухие деревья рубить во дворе под винчик на самоизоляции...все население страны вряд ли может себе это позволить...даже Австралии...
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