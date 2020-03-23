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Мата: «Мне хотелось бы выиграть АПЛ до окончания карьеры»

вчера, 19:19

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата рассказал, что хотел бы завоевать титул чемпиона английской Премьер-Лиги.

Я хотел бы стать чемпионом. Конечно, хотелось бы выиграть АПЛ до окончания карьеры. Де Хеа часто рассказывает мне, как в его первый сезон в «МЮ» они уступили одно очко команде с первого места, но взяли титул во втором сезоне. Он говорил, что это было невероятно, вокруг были одни красные цвета. Не могу дождаться того момента, когда сделаю нечто подобное.

Может быть, для этого придется играть до 50 лет, но если я не стану чемпионом, то это нормально. Я не очень одержим этой идеей, но все равно было бы здорово взять почти все трофеи. Когда мне задают вопрос: «Если бы тебе нужно было выбрать один трофей, что бы ты выбрал?», я отвечаю – Премьер-Лига.

Недавно Хуан рассказал о настроении игроков команды во время перерыва в АПЛ.

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BenderBender
BenderBender
вчера в 19:40
С МЮ тебе это не светит
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