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Кастильехо: «Надеемся, что Пиоли останется с нами в следующем сезоне»

вчера, 16:51

Полузащитник «Милана» Самуэль Кастильехо в разговоре со Sky Sport Italia заявил, что игроки «красно-черных» хотят, чтобы главный тренер команды Стефано Пиоли остался на своем посту в следующем сезоне.

Дело не только в тренере, выпускающем тебя на поле. Многое также зависит от работы, проделанной игроком. Иногда твое психологическое состояние важнее всего, особенно в трудные периоды. Пиоли – отличный тренер. Мы надеемся, что он останется с нами в следующем сезоне.  

Отметим, ранее СМИ сообщили, что руководство «Милана» поставило Пиоли условие, при выполнении которого он продолжит руководить командой.

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